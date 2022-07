L'ascension d'Azrou N Thor est une tradition, un rituel entretenu depuis des siècles par les populations de la région d'Aïn El Hammam. Azrou N Thor traduit littéralement par «le rocher du Zénith où se tient la prière de la mi-journée» est un lieu mythique situé sur les hauteurs de plusieurs villages comme Zouvga ou Aït Atsou. Du coup, pour la charge symbolique que porte ce lieu, les gens organisent, l'été de chaque année, une ascension collective vers ce rocher situé à 1883 mètres d'altitude. Durant le mois d'août, les villages situés en bas organisent ce rituel en mobilisant tous les villageois, grands et petits, hommes et femmes, pour, selon la tradition, récolter la baraka des saints. Au fil du temps, la pratique a fini par attirer des gens de toute la Kabylie, voire de toutes les régions d'Algérie. Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent sur les hauteurs du Djurdjura pour honorer une tradition séculaire berbère ou simplement respirer l'air vivifiant des sommets. À la veille de l'évènement, des visiteurs arrivent en groupes. Ils sont logés au niveau du village avec toute la prise en charge nécessaire. Ils prennent part à l'ascension faisant allonger la procession qui escalade le chemin qui monte.

Un parcours rempli de grandes émotions surtout chez les personnes âgées. Cette année, comme il a toujours été de coutume, une première ascension est organisée par le village Zouvga en attendant d'autres qui seront organisées durant le mois d'août, par les autres villages. Aussi, pour réussir cet événement, les citoyens du village Zouvga se sont mis aux préparatifs depuis quelques jours déjà. L'accueil ne sera pas une chose facile, selon l'expérience acquise au fil des années. L'ascension d'Azrou N Thor est de plus en plus connue en Algérie et à l'étranger.

Le nombre de visiteurs qui arrivent à Zouvga est impressionnant. Et, il faut de la nourriture, de l'eau, du logis et tous les moyens nécessaires à assurer un bon séjour aux hôtes. La tâche est difficile, mais elle a toujours été conclue avec brio et grande réussite. Par ailleurs, cet événement représente incontestablement un élément clé pour l'activité touristique locale. Le village Zouvga qui a été le premier lauréat du concours Rabah Aïsat du village le plus propre est une destination très prisée par les touristes. Abriter un lieu aussi emblématique concourt aussi à renforcer la vocation touristique de la localité. Un événement à même d'assurer une promotion aux produits du terroir et à l'artisanat de la région. Aussi, pour donner un coup de pouce aux organisateurs, les villageois sont très mobilisés ainsi que les élus et autres représentants des pouvoirs publics. Enfin, il convient de rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou regorge de sites similaires chargés de grande spiritualité. Comme Azrou Ougheddou, un lieu spirituel, situé à la lisière entre les communes de Mizrana et Makouda. Ce lieu attirait, jusqu'à une époque très proche, des visiteurs de tous les recoins d'Algérie. Sur le site, situé sur les crêtes du Mizrana, se tenait une grande foire annuelle, au début de chaque automne. Outre le volet spirituel, les gens qui venaient trouvaient sur les lieux une grande place marchande où se vendent les produits du terroir local. Les vieux de la région se souviennent encore de la notoriété de la grenadine de «Tala Moqar».