La 4e édition du Salon national de l'entreprise se tiendra le 30 mai 2021 à l'Ecole supérieure de commerce d'Alger ESC. Organisée à l'initiative de l'association Elite, cette importante manifestation d'intérêt, regroupera quelque 32 entreprises nationales et internationales, croit-on savoir. Placée sous l'égide de l'Ecole supérieure de commerce, cette manifestation à caractère professionnel et économique, est destinée aux étudiants et porteurs de projets. Selon les organisateurs, ce salon permettra aux étudiants d'établir un contact direct avec la trentaine d'entreprises présentes. «Cela devra permettre des dépôt de CV, des entretiens d'embauche, ainsi que des offres de stages et d'emplois», lit-on dans l'appel à participation lancé en direction des professionnels. On croit savoir également, que plusieurs conférences et workshops dans divers sujets, liés à l'économie, le commerce, le marketing, l'entrepreneuriat, et d'autres sujets encore. Les initiateurs de la manifestation espèrent arriver à booster le débat autour de questions cruciales et d'actualité nationale. Afin d'encourager les étudiants à adhérer à cette manifestation, les responsables de l'association «Elite» reviennent sur les anciennes éditions, à travers quelques évaluations. Ainsi, on notera que durant l‘édition écoulée, il a été enregistré quelque 468 entretiens passés avec des étudiants, en quête de job ou de stages de perfectionnement. Par ailleurs, pas moins de 39 entreprises ont marqué leur présence au sein de cette précédente édition, note-t-on encore. Se réjouissant des feedback positifs et des encouragements quant à l'organisation, jugée impeccable de cet événement, les initiateurs du projet, lancent un appel aux étudiants afin de préparer leurs CV et leurs entretiens. À rappeler que «Elite» est une association nationale, à caractère scientifique et culturel, composée d'étudiants et enseignants chercheurs. Leur principale et commune attraction, est leur motivation quant à «la préparation de la future génération d'entrepreneurs et de managers avec les meilleurs outils scientifiques et professionnels, et surtout les rapprocher du monde de l'entreprise et de l'environnement socio-économique».