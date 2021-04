L'université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (Usto-MB) et le groupe Tosyali-Algérie fer et acier viennent de ratifier une convention portant essentiellement sur l'intensification des échanges dans le domaine de la formation, de la recherche et du développement. C'est ce qu'ont indiqué les responsables de cet établissement de l'enseignement supérieur, expliquant que «la convention a été signée par le recteur de l'Usto-MB, Hammou Bouziane Amine et le directeur général du groupe Ibrahim Elcigoba». «L'ensemble des clauses de cette convention portent principalement sur la formation, le programme des stages des étudiants de l'Usto-MB au sein de ce groupe et sur le volet recherche et développement», indiquent les même sources ayant diffusé un communiqué annonçant le partenariat. Dans un premier temps, ajoute la même source, «il a été convenu la mise en oeuvre d'un plan d'action consistant en l'organisation d'une journée portes ouvertes dans l'enceinte de l'Usto-MB». «Cette journée constituera une occasion de faire connaître les métiers du Groupe Tosyali», a-t-on affirmé soulignant que «cela permettra la mise en contact des enseignants-chercheurs de l'Usto-MB avec les professionnels du groupe». Sur le plan de la formation, le groupe Tosyali propose aux étudiants, en plus, des stages, ce que le recteur de l'Usto-MB a souhaité: «Une grande implication des cadres de Tosyali dans les différentes formations en relation avec le secteur de la sidérurgie. Il s'agit principalement de la métallurgie, du génie mécanique et de la chimie. En plus de cette convention, une autre, similaire, a été signée avec l'université d'Oran 2 Ahmed Ben Ahmed, celle-ci a été représentée par son recteur, Smain Balaska. La signature des deux conventions fait suite à une visite de délégations des deux universités au site du groupe, basé à Bethioua, dans la partie est de la wilaya d'Oran. Les deux délégations ont, par ailleurs, été reçues par le président du holding Tosyali-Algérie. Ce dernier a donné un aperçu sur le groupe, tout en insistant sur l'intérêt porté pour le développement des activités fer et acier en Algérie. Dans ce contexte, il a mis l'accent sur les différentes actions d'accompagnement que mène le groupe, en tant qu'accompagnateur du tissu socio-économique de la région. Ce n'est pas tout. Les mêmes sources ajoutent que «le président du Holding, Tosyali Fuet, a fait part de la volonté du groupe à accompagner les universités d'Oran, en facilitant leur contact avec certaines universités turques.