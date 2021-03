Le navire de transport rapide expéditionnaire de classe Spearhead du Military Sealift Command (MSC) de l'US-Navy-USNS Yuma (T-EPF 8) a accosté, hier, au port d'Alger, indique l'ambassade des Etats-unis d'Amérique à Alger sur sa page officielle Facebook. Cette visite témoigne du partenariat solide et multiforme entre les États-Unis et l'Algérie, et sert à renforcer la coopération bilatérale régionale en matière de sécurité, précise la même source. «Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat maritime américano-algérien», a déclaré le commodore du Commandement du transport maritime militaire en Europe et en Afrique (Msceuraf) et commandant de la Task Force 63 (CTF-63), le capitaine Frank Okata, ajoutant que «l'Algérie est un partenaire hautement compétent, et en travaillant ensemble, nous pouvons améliorer la sécurité et la sûreté maritimes dans la région». Selon le chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis, Gautam Rana, la visite en Algérie de l'USNS Yuma, spécialisé dans le soutien logistique et l'aide humanitaire, est «le dernier engagement de haut niveau entre les États-Unis et l'Algérie au cours des derniers mois» poursuivant que «les États-Unis demeurent attachés au renforcement de cet important partenariat».

Le communiqué rappelle la visite, septembre dernier, du secrétaire américain à le Défense Mark Esper, qui a été reçu en audience par le président Abdelmadjid Tebboune, la première visite en Algérie d'un secrétaire à le Défense en exercice depuis 2006. La même source rappelle également que le commandant de l'Africom, le général Stephen Townsend, a effectué une visite à Alger en septembre 2020. lors de son séjour, il a été reçu par le chef de l'Etat et par le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, avec lesquels il a eu à «discuter des questions liées à la sécurité régionale». La coopération militaire a été également au centre des discussions entre les hauts officiers de l'ANP et la secrétaire de l'armée de l'air, Barbara Barrett, le commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Aafrique, ainsi que le général Jeffrey Harrigian, lors d'une visite à Alger.