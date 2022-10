Apres plus de deux ans d'arrêt d'activité, l'usine de montage automobile Hyundai reprend du service. C'est du moins ce qu'a annoncé M. Djaballah, directeur général de TMC Tiaret, faisant état d'un programme de travail pour la relance de cette unité à l'arrêt, en date du 27 octobre 2022. Précisant que «la première étape de la relance de l'usine verra la reprise de deux lignes de montage de véhicules et le rappel de 158 employés, la relance des sept lignes permettra de rappeler 780 employés, déjà formés par le partenaire sud-coréen Hyundai».Un dénouement qui reflète le passage à une nouvelle ère de gestion et gouvernance, où l'engagement et les orientations des pouvoirs publics se concrétisent réellement sur le terrain. Notamment pour le secteur de l'automobile, qui a connu de graves perturbations, ces dernières années.Il faut dire que la décision d'autoriser l'importation de véhicules de moins de 3 ans, et l'orientation de rebâtir le secteur sur les infrastructures existantes, ont eu l'effet d'une libération qui arrive à point nommé. La situation léthargique dans laquelle se débâttaient les acteurs de ce marché, dégageait une aura d'échec, qui ne correspond pas aux directions économiques retenues par l'État.Nul besoin de rappeler l'importance du secteur automobile et ses nombreux impacts sur l'économie nationale. C'est dans cette optique, qu'en un laps de temps très court, les ouvertures dans ce domaine, se sont multipliées. Le lancement prochain, de l'usine de la marque Fiat, et la réouverture de l'usine Renault de Oued Tlélat, à Oran, reflète incontestablement, une réorganisation profonde du marche automobile en Algérie. C'est également la fin du calvaire que subissent les consommateurs depuis quelques années, où l'acquisition d'un véhicule est devenue plus une arnaque qu'une transaction. Désormais, avec l'entrée en scène, des constructeurs, de l'importation pour les particuliers et les concessionnaires, le citoyen aura la possibilité d'acheter ou d'importer un véhicule, sans risquer de se ruiner. Ce sont donc, plus que de bonnes nouvelles, du fait que ces reprises qui s'opéreront sous l'oeil vigilant des autorités locales, visent à pérenniser l'activité du secteur, pour un équilibre solide du marché. Autrement dit le temps de l'impunité et de la dilapidation de l‘argent public, est révolu, et laisse place à la productivité, la concurrence, et le rendement.