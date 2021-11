Aujourd'hui, l'Algérie aura un rendez-vous avec son destin politique. Un destin qui se fera par les Algériens et les Algériennes animés par l'amour de la patrie et la sauvegarde de l'Etat national.

Les locales seront le couronnement de tout le processus du parachèvement de l'édifice institutionnel qui a débuté la présidentielle du 12 décembre 2019 et les législatives du 12 juin de l'année en cours.

C'est dire que les élections locales constituent la trame de fond de ce processus politique institutionnel. Une trame qui permettra aux institutions de l'Etat de s'atteler à consolider davantage sa cohésion et son homogénéité.

La classe politique et les forces vives de la nation sont appelées à multiplier les efforts pour faire de ce parachèvement de l'édifice institutionne un levier patriotique. C'est le grand enjeu qui se dresse pour l'Etat et la société face aux menaces et les risques qui guettent la nation et son unité nationale.

La gestion de la chose locale est considérée comme le véritable fondement de la consécration de la pratique politique en rapport avec la cité et la chose publique.

L'Algérie nouvelle que tout le monde souhaite concrétiser, doit être la quintessence d'une stabilité institutionnelle. La stabilité ne vient que par l'allégeance à la République en tant qu'expression citoyenne où la loyauté à l'Etat est l'un des fondements.

Les élections locales sont une étape charnière dans le processus politique que traverse le pays. Elles viennent dans un contexte relevant de la salubrité patriotique et de sauvetage de la nation. L'objectif principal de ces joutes réside dans la démarcation des Algériens par rapport au statu quo qui a duré plus de trois années. Ces années qui ont vu le pays patauger et plonger dans l'instabilité institutionnelle. Les locales vont donner plus de crédit à un processus qui a été lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, comme un gage dans la perspective de rendre à l'Etat son autorité et au citoyen son droit à s'exprimer sur les affaires publiques de son pays via son choix à élire et se faire élire loin de toutes les pratiques précédentes où le quota et le clientélisme sont devenus légion.

Une nouvelle ère sera inaugurée avec ce dernier maillon de la chaîne institutionnelle. C'est la mise en oeuvre de nouvelles pratiques politiques censées rompre mordicus avec l'ancien personnel qui a mené le pays à l'impasse sur tous les plans. La représentativité dans les Assemblées élues constituera le début concret d'une nouvelle réalité politique. C'est l'exigence imposée par les enjeux qui se font exprimer d'une manière claire et sans ambages au sein de la société avide au changement intrinsèque et au rajeunissement de la classe politique et de la société civile en général.

Ce nouveau cours qui se présente dans un contexte particulier, doit constituer une opportunité pour les forces vives de la patrie pour en faire un instrument de mobilisation dans le but de cimenter l'unité nationale et renforcer sa cohésion.

Les élections locales seront la pierre d'achoppement qui servira comme une nouvelle expérience politique. Une expérience qui va produire ses gens et ses génies en matière de créativité politique. Il est temps que cette nouvelle expérience puisse secréter une nouvelle dynamique susceptible de créer le saut qualitatif tant attendu par la majorité des Algériens. L'Algérie est face à des défis éminemment stratégiques, il y va de sa Sécurité nationale et de sa stabilité en tant qu'entité nationale.

Le front interne sera consolidé avec la consécration de ce parachèvement de l'édifice institutionnel. Les locales sont un des piliers de ce processus qui permettra au pays de se doter une fois pour toutes de sa force constitutionnelle.

Les Algériens aspirent à la stabilité et au développement dans son expression profonde. Avec la dernière boucle des locales, l'étape décisive et déterminante du développement et le retour de la croissance et de la justice sociale, doit se concrétiser comme objectif central du changement que tous les citoyens réclament et exigent sa réalisation.