La sécurité au niveau des cités et campus de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou a longtemps fait l'actualité. Malgré le maintien de l'accalmie de la contestation des étudiants sur leur situation à l'intérieur de l'enceinte, il n'en demeure pas moins que l'inquiétude reste toujours de mise.

Les étudiants semblent préoccupés par les retombées de la pandémie de la Covid-19 et l'application des protocoles sanitaires induits, mais ne baissent pas, pour autant, la garde contre ce phénomène qu'ils ont pendant longtemps dénoncé. Ce sont, en effet, les étudiants de l'université de Tizi-Ouzou qui ont lancé plusieurs fois la sonnette d'alarme avant que le phénomène ne touche d'autres universités du pays des années plus tard.

À ce titre, les étudiants abordés aux différentes entrées de l'université affirmaient que l'insécurité figure toujours parmi leurs plus importantes préoccupations. Plus que l'hébergement, la restauration et les problèmes pédagogiques, l'insécurité a depuis longtemps été une entrave sérieuse au bon déroulement du cursus universitaire. Les étudiants sont unanimes à dire que ce phénomène touche, désormais, à l'image des universités qui sont pourtant des institutions du savoir et de la science. Ce constat décourageant des étudiants ne vient pas de rien.

Une brève rétrospective fait ressortir que des étudiants ont été agressés avec des armes blanches dans les campus et les cités. On a même vécu des agressions mortelles sur un étudiant. L'affaire avait défrayé la chronique? mais elle en est restée là. Malheureusement, la dégradation de la situation sécuritaire au sein de l'université de Tizi Ouzou ne s'était pas arrêtée là. Au contraire, après les agressions dans les campus et les cités, l'université de Tizi-Ouzou sera touchée par le phénomène de la drogue. Une étude effectuée par des chercheurs du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou confirmera l'existence de ce phénomène avec des chiffres à l'appui. Onze étudiants sur 100 consomment de la drogue et 18% sont des filles. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. Le mois de décembre dernier, la direction de l'université avait fait savoir que des caméras de surveillance allaient être installées à différentes entrées,d'autres placées dans des recoins de l'enceinte. Un travail accompagné par les services de sécurité mobilisés pour assurer la sécurité des étudiants en traquant les délinquants qui sèment la panique et le désordre.