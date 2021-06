L’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed Abdelghani, vient de ratifier une convention avec la chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie, qui entre dans le cadre de la stratégie de l’université à s’ouvrir sur son environnement socio- économique local, immédiat.

Parmi les retombées de cette convention, des opportunités de stages pour les étudiants ainsi que des offres de formations adaptées aux besoins du partenaire socio-économique, puisque l’université d’Oran 2 mettra à la disposition des entreprises son savoir-faire en termes de technologies avec l’Imsi (l’Institut de maintenance et de sécurité industrielles), mais aussi en sciences humaines, avec la psychologie du travail, les finances, la gestion et l’économie ainsi que les langues étrangères en plus d’une mise en œuvre du montage de formation collaboratif professionnalisant, en étroite collaboration avec les différents laboratoires de recherche dans les manifestations et les événements scientifiques.

Cette convention fait suite à celle signée, le 13 juin 2011, avec Renault Algérie et qui s’inscrit dans le même ordre d’idées avec un seul but : répondre au mieux à la demande socio-économique en termes de formation. D’autres perspectives de conventions avec des entreprises seront concrétisées dans les jours à venir. Au mois d’avril dernier, une convention de partenariat a été signée entre le groupe Tosyali-Algérie fer et acier et l’université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf (Usto-MB) portant sur l’intensification des échanges dans le domaine de la formation, de la recherche et du développement, a-t-on appris, hier, auprès de cet établissement d’enseignement supérieur.

La convention a été signée par le recteur de l’Usto-MB, Hammou Bouziane Amine et le directeur général du Groupe Ibrahim Elcigoba. Elle porte sur la formation, le programme des stages des étudiants de l’Usto-MB au sein de ce groupe et sur le volet recherche et développement, a-t-on indiqué.

Il a été convenu la mise en œuvre d’un plan d’actions consistant, dans un premier temps, à organiser une journée portes ouvertes, à l’Usto Mohamed Boudiaf sur les métiers du Groupe Tosyali, ce qui permettra la mise en contact des enseignants-chercheurs de l’Usto avec les professionnels du Groupe. Sur le plan de la formation et en plus des stages proposés par le groupe Tosyali, aux étudiants de cette université, le recteur de l’Usto a souhaité «une grande implication des cadres de Tosyali» dans les différentes formations en relation avec le secteur de la sidérurgie, tels que la métallurgie, le génie mécanique et la chimie. Outre cette convention, une autre, similaire, a été signée avec l’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed Abdelghani représentée également par son recteur, Smain Balaska. La signature des deux conventions fait suite à une visite de délégations des deux universités au site du Groupe, basé à Bethioua, à l’est d’Oran. Les deux délégations ont été également reçues par le président du holding Tosyali-Algérie, qui a présenté un aperçu sur le Groupe, tout en insistant sur l’intérêt porté au développement de l’activité fer et acier en Algérie. Il a, par ailleurs, insisté sur les différentes actions d’accompagnement que mène le Groupe, en tant qu’accompagnateur du tissu socio-économique de la région. Le président du holding Tosyali Fuet, a-t-on ajouté, a fait part de «la volonté du Groupe à accompagner les universités d’Oran, en facilitant leur contact avec certaines universités turques et en mettant à leur disposition les moyens dont dispose le Groupe en Algérie et en Turquie afin d’assurer une formation de qualité pouvant répondre aux exigences du secteur de la sidérurgie».