Toutes les voies, pour renforcer le développement de l‘entrepreneuriat en Algérie, sont désormais à envisager. C'est dans cette optique que le département de l'Enseignement supérieur devient un trait d'union entre le monde universitaire et celui du travail. En plus des facilitations à l'investissement et à la création d'entreprises, introduites par les nouvelles dispositions de la loi sur l'investissement, l'État a décidé d'approfondir son accompagnement des jeunes porteurs de projets. Dans ce sillage, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé d' «allouer une dotation financière de 100 000 dinars au profit des professeurs et des chercheurs encadrés dont les étudiants sont capables de créer des entreprises». Il faut dire que cette mesure renforce l'émergence d'un climat des affaires en adéquation avec les exigences de la relance économique et confirme le déverrouillage qui s'opère à tous les niveaux pour favoriser la concrétisation du Plan d'action du gouvernement. Ce dernier vise l'édification d'un tissu d'entreprises fort et à même de relever le défi de la diversification économique, de la relance de la production nationale et du développement de pôles d'investissement. C'est dans l'application de ces mesures qu'apparaissent les réels changements en matière de gouvernance et de prospective. Le soutien apporté aux professeurs, entre dans ce cas de figure, en ce qui concerne l'édification de la culture de l'entrepreneuriat auprès des jeunes universitaires, en vue de leur donner la possibilité de participer à la reconstruction du pays. C'est dans cette optique que le Mcsrs a précisé, dans un communiqué, que «cette démarche constitue un encouragement aux professeurs et aux chercheurs permanents à encadrer les étudiants qui préparent leurs mémoires de fin d'études dans le cadre du projet «Diplôme universitaire - Entreprise émergente». Il y a lieu de convenir qu'avec les différents dispositifs d'aide à l'investissement, la promotion de l'autoentrepreneuriat et la disposition de congés au bénéfice des salariés pour créer leurs entreprises, toutes les actions convergent vers une réelle explosion en matière de création de richesse. Une avance-relais grâce aux efforts d'assainissement et de lutte contre la bureaucratie et la corruption, mais également par la mise en place d'un réel arsenal juridique dédié à l'application rigoureuse de ces orientations. C'est précisément à ce niveau et à travers ces aboutissements, que le paysage économique a gagné en crédibilité et en confiance. Autant dire que le redressement économique du pays repose sur l'engagement de tous les secteurs à conjuguer leurs efforts pour une réelle transition économique, d'autant plus que la conjoncture économique mondiale présente de réelles opportunités de développement et de croissance et impose une mise à niveau conséquente des institutions économiques et des mécanismes de création d'entreprises.

À ce titre, le ministère de l'Enseignement supérieur a entamé «l'élaboration d'un projet de texte organisationnel qui permet aux professeurs et aux chercheurs encadrés dont les étudiants ont pu créer des start-up bénéficiant du «Label Start-up Entreprise», d'obtenir une aide financière de cent mille dinars (100 000 DZD) pour chaque projet qui remplit la condition susmentionnée, à condition que cette procédure ne dépasse pas deux projets pour chaque formateur, au cours d'une année universitaire».