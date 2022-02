L'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a repris les cours, hier mardi, après une semaine de fermeture due à la pandémie de Covid-19. Après cette période destinée à arrêter la courbe des contaminations au coronavirus qui devenait de plus en plus inquiétante, les choses ont repris leur cours normal à travers tous les campus. Les étudiants ont rejoint le chemin des amphithéâtres pour poursuivre les programmes tout en ayant en tête l'objectif de terminer l'année universitaire sans grand retard.

En effet, les étudiants étaient optimistes hier, quant à la suite des choses. Ils étaient nombreux à affirmer que la reprise est logique et nécessaire pour permettre la poursuite des enseignements déjà assez perturbés par l'impact de la pandémie depuis trois ans. Une troisième année qui voit les étudiants suivre leur cursus sous le protocole sanitaire destiné justement à lutter contre la propagation de la pandémie et ses variants qui n'ont pas cessé de se multiplier au fil des mois. Les opérations de vaccination sont toujours en cours au niveau des points mis sur pied à cet effet par les services concernés, aussi bien dans les campus que les résidences universitaires. Une vaccination gratuite. La disponibilité des vaccins facilite la tâche et rend l'opération plus facile à faire avancer. Ce que les étudiants reconnaissaient, d'ailleurs, hier.

En fait, il convient de souligner que l'opération de vaccination avance et se poursuivra avec la même disponibilité des vaccins afin de permettre à tous les étudiants et à tout le personnel d'accéder à leurs doses respectives. Un accès facile qui permettra également de réaliser un taux de vaccination meilleur que celui réalisé avant la période d'arrêt d'une semaine. Un taux n'ayant pas dépassé les 25% au sein de l'université alors que les autorités scientifiques tablaient sur un taux de 70% pour atteindre l'immunité collective qui représente une défense contre la pandémie. Au chapitre des mesures de prévention, l'université de Tizi Ouzou avait, dès le début de la pandémie, mis sur pied un protocole sanitaire destiné à préserver la santé des étudiants, du personnel et des enseignants.

Le protocole toujours en vigueur concerne la vie dans les amphithéâtres, dans les cités et résidences, les restaurants universitaires et même dans les transports. Un protocole de mesures sanitaires, dont les gestes barrières, qui doit, selon les responsables de l'institution, rester en vigueur jusqu'à la disparition de la pandémie. Pour maintenir cet état de fait, les responsables tablent sur la poursuite de la sensibilisation. Une sensibilisation segmentée en deux volets importants à savoir d'abord sur l'application des mesures barrières et ensuite la sensibilisation sur la nécessité de se faire vacciner.