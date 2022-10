Le média britannique Times Higher Education, fournisseur de données sur l'enseignement supérieur à travers le monde, vient de classer l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (Ummto) dans le top 500 des meilleures universités. Le classement est établi sur quelque 1799 universités situées dans 104 pays, répartis sur tous les continents. Dans un communiqué publié sur la page facebook de l'université, le recteur le professeur Ahmed Bouda, exprimait sa grande satisfaction que «pour la première fois de son histoire, l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou a intégré le prestigieux classement britannique - Times Higher Education - dit THE, en occupant une position située entre 1501 et 1799 parmi environ 32000 établissements universitaires dans le monde. À l'échelle nationale, nous occupons, en compagnie de neuf autres universités algériennes, le 4ème rang dans ce classement où seuls 13 établissements ont été sélectionnés». Connu pour son pragmatisme, le professeur Bouda estimait que bien que l'université soit sélectionnée parmi les meilleures 1799 autres dans le monde, est un succès, il n'en demeure pas moins que «nous devons tout faire pour monter le plus haut possible dans ce classement, durant les prochaines années et nous avons une très grande marge de progression pour y parvenir». En effet, les équipements au profit des laboratoires pédagogiques et de recherche que nous sommes en train d'acquérir, la mise en place de services communs (incubateur, plateaux techniques,...), les infrastructures de recherche que nous allons réaliser, l'ouverture à l'international que nous devons renforcer, le rapprochement avec le monde socio-économique que nous devons poursuivre et l'adaptation de nos formations, nous permettront, sans aucun doute, d'améliorer progressivement notre rang dans ce classement, comme dans d'autres. En fait, cette avancée considérable a été le fruit d'une année de sérénité. «Une sérénité durable permettra à l'Ummto, non seulement de mieux se positionner dans les différents classements internationaux, mais aussi de mieux réussir l'insertion professionnelle de ses diplômés, d'accompagner d'autres diplômés à créer des entreprises et de mettre à la disposition des enseignants-chercheurs et des doctorants les moyens d'innover, booster les entreprises et contribuer au décollage économique, à l'échelle locale et nationale. À rappeler, par ailleurs, que l'université britannique d'Oxford arrive en tête de ce classement, talonnée par Harvard, université américaine sise à Boston. L'université de Cambridge, en Angleterre, arrive en troisième position. L'Afrique, pour sa part, marque une remarquable progression avec 97 universités africaines ayant rejoint le nouveau classement, contre 71 dans la précédente édition. La place de l'université algérienne reste toutefois timide, avec une seule université, à savoir l'université Ferhat Abbas de Sétif, qui se réserve une place dans la tranche 401-500 des meilleures universités à travers le monde. Enfin, rappelons que la monté de l'université de Tizi Ouzou a toutes les chances de se poursuivre si la sérénité continue d'y régner. D'ailleurs, le professeur Bouda avait, dans un forum de Radio Tizi Ouzou, mis l'accent sur l'importance de cette condition afin de permettre à l'université Mouloud-Mammeri de retrouver la place qui lui sied. Après deux années à sa tête, le professeur Bouda réussit ainsi à intégrer l'Ummto dans le cercle des universités les plus performantes.