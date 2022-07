L’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (Ummto) prend de l’avance sur les événements. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’institution informe les nouveaux bacheliers de l’ouverture de journées portes ouvertes qui se tiendront du 17 au 20 juillet 2022, à leur intention. Des journées, précise-t-on, dont l’objectif est de les renseigner sur les différentes formations dispensées au niveau de l’Ummto ainsi que sur les modalités de préinscription et d’orientation. Pendant la période de préinscription et de confirmation des inscriptions, les nouveaux bacheliers auront également à leur disposition un espace Internet qui sera ouvert de 8h30 à 16h le jeudi 21 juillet et du dimanche 24 juillet au mardi 26 juillet. Ainsi, par ces mesures anticipées, l’université de Tizi-Ouzou veut faciliter les choses aux nouveaux bacheliers qui devront s’inscrire dans de bonnes conditions, selon les spécialistes, à tout le processus pédagogique qui s’en suivra. En fait, les préparatifs pour la prochaine rentrée universitaire vont bon train au niveau de l’université. L’on annonce déjà la prochaine arrivée de quelque 10500 nouveaux étudiants. Des universitaires qu’il faudra nécessairement prendre en charge aux plans pédagogique et social. En tout, explique-t-on, ce sont plus de 5800 places pédagogiques qui sont prêtes au niveau des facultés scientifiques et techniques et 1 400 en filières de sciences économiques et de gestion et pas moins de

4 800 dans les cursus littéraires. Des places pédagogiques qui seront renforcées par 10000 autres à la réception des chantiers en cours actuellement au niveau du pôle universitaire de Tamda. Par ailleurs, sur un autre plan, l’Ummto prévoit d’un coté d’adapter ses formations aux exigences de l’environnement économique national et international. Une évolution qu’il faudra prendre en charge par la qualité et la nature des formations dispensées. Aussi, pour ce faire et atteindre cet objectif, l’on a pensé à des partenariats avec des acteurs de ce domaine via des sessions de stages, au niveau des entreprises les plus performantes et utilisant les technologies de points, afin de garantir justement la qualité des diplômes délivrés.

D’un autre côté, les formations dispensées doivent être modulées selon les besoins de l’environnement économique et social tant au niveau national qu’international. Des diplômes en phase avec l’univers économique permettant l’intégration facile des nouveaux diplômés dans les entreprises de dimensions nationales et mondiales.

Enfin, il convient de rappeler que l’université de Tizi-Ouzou a connu une baisse de niveau notable, ces dernières années. Une chute de niveau qui s’était directement répercutée sur le classement de l’institution tant au niveau national qu’international.

La diminution a également impacté la qualité des formations et donc réduit les possibilités et les chances, pour les nouveaux diplômés, d’intégrer l’environnement économique.