Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, était, hier, en visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou où il s'est rendu dans nombre de sites en construction.

Une rencontre consacrée, dans sa grande partie, au souci numéro un de la communauté estudiantine de la wilaya, à savoir le volet de l'hébergement.

En effet, le ministre a inauguré deux importantes cités universitaires destinées à accueillir un nombre de plus en plus important de nouveaux bacheliers qui trouvent des difficultés à entamer leurs études sereinement, à cause justement de ce souci. Au début de sa virée dans la wilaya, le ministre s'est rendu à Tamda, localité située dans la daïra de Ouaguenoun, abritant le plus important pôle universitaire de la wilaya. Sur place, parallèlement à une tournée dans les campus pour s'enquérir des conditions pédagogiques et infrastructurelles, Abdelbaki Benziane a procédé, en présence du wali, Djilali Doumi, à l'inauguration de la nouvelle cité universitaire de 1 500 lits. Une cité qui pourra ainsi participer à contenir un nombre de plus en plus grand d'étudiants qui arrivent chaque année. Toujours dans ce même registre, a procédé à l'inauguration d'une autre cité universitaire, à Oued Aïssi, Rhahlia. Cette cité, d'une capacité de 1500 lits, permettra une prise en charge de cet afflux grandissant sur les campus. En fait, l'inauguration de ces deux résidences exprime l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à ce volet, qui a longtemps éreinté la communauté estudiantine.

Un problème d'hébergement qui a contraint la tutelle de recourir au transport universitaire privé, afin de lier les campus des communes et permettre ainsi aux étudiants non résidents de suivre leur cursus normalement. Toutefois, le fait d'armes demeure la signature d'une convention cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'APC de Tizi Ouzou.

Une convention signée en présence des responsables locaux concernés dont le wali, le recteur de l'université et le président de l'APC.

L'objectif est de relier le monde des collectivités locales au monde académique. Une mission qui s'appuie, selon les deux parties, sur de nombreux ressorts dont la mise en synergie de l'expertise universitaire et communale au service du développement local, le passage d'une recherche théorique à une recherche appliquée, l'implication effective de l'université dans le développement local de la commune, l'établissements de partenariats durables où l'université sensibilisera ses centres d'études et de la recherche au profit de la commune de Tizi Ouzou, outre l'écoute des besoins de la commune de Tizi Ouzou, afin de réaliser ses projets de développements.