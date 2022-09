L'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (Ummto) a besoin de sérénité pour se réorganiser et retrouver sa notoriété, d'autant plus que son potentiel existe toujours. Tel est l'appel lancé par son recteur, Ahmed Bouda, invité, jeudi, au Forum de radio Tizi Ouzou. Revenant sur les sujets qui préoccupent la communauté universitaire, le locuteur a pointé du doigt les problèmes éreintant cette institution depuis des années à l'instar des conditions de travail et d'études ainsi que l'insécurité qui règne au sein même des campus et des résidences. Sur ce dernier chapitre justement, le premier responsable de l'Ummto a tenu à rassurer les communautés universitaires, personnelles, enseignantes et étudiantes, ainsi que leurs parents que la sécurité est en nette amélioration depuis son arrivée.

Comme dernière mesure prise, l'arrivée sur place d'une société de gardiennage, annonce-t-il. La direction aura ainsi convaincu la tutelle de la nécessité de déployer à l'université de Tizi Ouzou une société de gardiennage pour ramener la sécurité et permettre ainsi sa réorganisation et son développement. Actuellement, seul le campus Hasnaoua est doté d'une société de gardiennage mais c'est déjà un acquis pour Bouda. Toujours au chapitre de la sécurité, le même responsable a rassuré quant à la poursuite des opérations de l'installation de caméras de surveillance avec l'acquisition, prochainement, d'un nouveau quota de ce matériel.

La première opération, expliquait-il, avait concerné les zones suspectées de représenter des points d'accès aux délinquants qui s'adonnent sur place à la vente de drogue et d'agressions. Ce fléau, rassure le recteur, a presque disparu à l'exception de quelques cas qui persistent encore mais qui finiront par disparaître avec la poursuite de cette stratégie. Ainsi, le recteur de l'université de Tizi Ouzou a tenu à rassurer les parents à ce sujet qui constitue leur préoccupation majeure. Le volet pédagogique intimement relatif à celui de la réalisation des infrastructures a également été l'un des plus importants volets abordés.

Bouda reconnaîtra ainsi la persistance du manque de places pédagogiques malgré la réception prochaine de 3000 places. Au programme global, l'université de Tizi Ouzou devait bénéficier de l'ouverture de 10000 places mais les retards dans la réalisation ont fait que seul le tiers sera livré dans quelques semaines. Même tendance pour les préoccupations des enseignants et du personnel travaillant à l'université à l'adresse desquels, le recteur lancera un appel pour privilégier le dialogue. Le dialogue reste, estime-t-il, la meilleure voie pour améliorer la situation dans la sérénité nécessaire à l'épanouissement de l'université de Tizi Ouzou qui a engagé cette année l'opération de recrutement de 63 enseignants. Enfin, abordant le volet de la recherche et des classements de l'Ummto, Bouda fera état de l'existence de plus de 30 laboratoires.

Un chiffre qui reste, estime-t-il, en deçà de la norme. Néanmoins, il a tenu à rassurer que certains projets, en souffrance depuis plus de 10 ans, seront relancés incessamment. Il s'agit notamment du projet d'un plateau technique d'analyses physico-chimiques (en phase d'inscription), du réseau Internet pour le campus de Tamda et des projets de réparation et de réhabilitation du hall de technologie. Il s'agit aussi de l'acquisition d'équipements pour plusieurs laboratoires de recherche, dont le cahier des charges est en cours d'élaboration, et de la construction d'un centre de simulation pour la faculté de médecine dont l'enveloppe financière a déjà été mobilisée et le projet est en phase d'évaluation des offres, selon ses précisions. Par ailleurs, des démarches sont en cours pour débloquer d'autres projets dont celui d'un bloc de laboratoires de recherche au campus Hasnaoua II (Bastos) et d'une plate-forme technologique, en plus de la réactivation de convention avec des entreprises afin de permettre aux étudiants d'y effectuer leurs stages pratiques.