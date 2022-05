Après l'EHU 1er Novembre 1954, le Centre hospitalo universitaire docteur Benzerdjeb lui emboîte le pas. Cet ancien hôpital d'Oran vient de mettre en place une unité dédiée exclusivement à la prise en charge des AVC. «Elle est rattachée au service des urgences médico-chirurgicales», a-t-on indiqué, précisant que «cette unité a pour but de renforcer la prise en charge des AVC, sachant que le service de neurologie avait également ouvert une nouvelle unité similaire, en janvier dernier». «Les deux unités fonctionnent de manière intégrée. Celles du service des soins d'urgence prennent en charge des cas urgents», explique-t-on, ajoutant que «l'unité du département de neurologie s'occupe des cas qui ne nécessitent pas une intervention rapide». Les patients qui se présentent dans les premières heures d'un caillot (à condition qu'il s'agisse d'un caillot ischémique non hémorragique) à l'Unité de Thrombolyse du Service des Urgences, bénéficient d'un traitement par la technique «Thrombose», qui consiste à injecter au patient un médicament qui dissout aussitôt le caillot. Ceux qui souffrent de symptômes d'AVC ont besoin d'une intervention médicale urgente, et leur épargner les complications. Il s'agit de prévenir l'endommagement de vastes zones du cerveau, pouvant entraîner une quadriplégie. L'intervention devrait avoir lieu dans les premières heures de l'accident vasculaire cérébral et leur injecter. Cela peut les sauver de patient de l'invalidité. La neurologie vasculaire ou neurovasculaire est la partie de la neurologie spécifiquement dédiée à la prise en charge des AVC ou attaques cérébrales. Ayant mis les bouchées doubles, le défunt Mansouri, directeur général de l'Ehu, a mis en place tous les moyens permettant l'ancrage de cette spécialité dans l'Oranie. D'ailleurs, l'Etablissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre 1954 d'Oran (Ehuo), a lancé récemment des cycles de formation au profit des équipes médicales des établissements hospitaliers d'Ain Turck et d'El Mohguen, et ce dans le but de créer un réseau pour la prise en charge des AVC couvrant toute la wilaya. L'unité pour la prise en charge de ceux-ci, créée par l'Ehuo, en 2017 et qui est la deuxième du genre au plan national, couvre la zone Centre. Il est question de créer deux autres unités, une à Aïn El Turck, pour la zone Ouest, et l'autre à Arzew, pour la zone Est, a-t-on indiqué.