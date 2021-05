L'unité des urgences médicales de l'hôpital Haï Nedjma (Chetaïbo) est désormais opérationnelle. Disposant d'une unité de soins intensifs (huit lits), deux salles de déchocage, trois boxes de consultation ainsi qu'une salle de soins, cette unité a été mise en place en réponse aux demandes de soins urgents pour les citoyens de la commune de Sid Chahmi dans le but d'éviter leurs déplacements vers les autres structures sanitaires de la wilaya d'Oran.

Aux fins d'assurer l'encadrement des urgences médicales, 10 médecins généralistes et une dizaine de paramédicaux sont affectés au niveau de cette unité, celle-ci, non encore opérationnelle sur le plan chirurgical, prend en charge uniquement les malades présentant des signes d'urgence médicale. Tout récemment, le service d'oncologie de l'Etablissement hospitalo-universitaire «1er Novembre» d'Oran a lancé une unité d'hospitalisation à domicile (HAD) pour prendre en charge des cancéreux dans l'incapacité de se déplacer. «Il s'agit d'une unité composée pour l'instant, d'un médecin généraliste et d'un infirmier», a t-on indiqué. Cette unité sera chargée dans un premier temps, de prodiguer des soins de support pouvant être effectués en milieu extra-hospitalier, comme les traitements symptomatiques (douleurs, troubles d'alimentation, etc.), ainsi que des ponctions, a-t-on précisé notant que «certains patients souffrant d'un cancer à un stade avancé seront également pris en charge pour des soins palliatifs». «Quatre malades en moyenne seront pris en charge quotidiennement par la nouvelle unité en attendant de nouveaux recrutements en mesure d'augmenter le nombre des prises en charge», a-t-on encore expliqué, ajoutant que «la décision de passer un patient à l'Had est prise dans les cas où le déplacement du patient est difficile et les soins dont il a besoin peuvent être assurés à domicile». La mise en service de cette unité permettra de libérer des lits au niveau du service oncologie qui connaît une grande affluence de patients de toute la région Ouest, souligne t-on. L'EHU d'Oran dispose d'une unité de soins palliatifs, destinée à accompagner les malades atteints de maladies graves ou évolutives. Première du genre sur le territoire national, l'unité en question offre une capacité d'accueil d'une dizaine de lits et sera encadrée par une équipe médicale composée des oncologues, des chirurgiens, des médecins généralistes, des paramédicaux et des psychologues. L'unité de soins palliatifs a pour vocation d'accompagner les malades «condamnés» en leur garantissant la meilleure qualité de vie possible, mais aussi d'aider les parents et familles à traverser ces moments difficiles, notamment par la prise en charge psychologique et l'hospitalisation à domicile. «L'objectif de ce type de soins est de soulager la douleur physique et la souffrance psychologique et sociale», a-t-on souligné.