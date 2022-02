Toutes les femmes, les hommes épris de liberté, qui savent quel est le prix à payer pour y parvenir, ne pouvaient tolérer la présence au sein de l'Union africaine d'un pays qui, en plus d'avoir spolié le peuple palestinien de ses terres, assassine sans cesse ses enfants. L'Afrique, qui en porte les séquelles et qui a fait sien le combat pour l'émancipation des peuples et la lutte pour leurs indépendances, ne pouvait se renier. L'Algérie a été à la pointe de cette bataille diplomatique pour exclure de l'UA, dont la mission demeure l'accès des pays colonisés à l'indépendance, l'entité sioniste, indue occupante de la Palestine: terre sacrée dont Jérusalem demeure un haut lieu de la religion musulmane. Société civile, associations, partis politiques...les Algériens, dans leur majorité, ont soutenu cette initiative et salué la décision de l'Union africaine de suspendre le statut d'observateur accordé de manière cavalière par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki.

Une résolution qui est à classer dans le chapitre des victoires diplomatiques algériennes, pays qui a été parmi les premiers à s'opposer à cette décision qui va à l'encontre des principes fondateurs de l'organisation panafricaine. L'Algérie et d'autres pays africains, dont l'Afrique du Sud, s'y sont farouchement opposés. Ils ont surtout attiré l'attention sur le fait que cette décision qui a fait naître des craintes de division au sein de l'UA, ne soit pas conforme aux résolutions précédentes de l'organisation continentale en faveur de la cause palestinienne. La suspension du statut de l'entité sioniste a été décidée, le 6 février, lors du 35e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA où il a été également convenu de créer un Comité de sept chefs d'Etat africains pour formuler une recommandation au sommet de l'UA qui demeure saisi de la question. Il faut rappeler que le Comité sera composé du président sénégalais Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de l'UA, du président de la République Abdelmadjid Tebboune, ainsi que des présidents sud-africain, Cyril Ramaphosa, rwandais, Paul Kagame, nigérian, Muhamadu Bouhari, camerounais, Paul Biya et du président de la RDCongo, Felix Tshisekedi. Le président Macky Sall prendra l'initiative pour le lancement des travaux de ce Comité.

L'événement demeure encore d'actualité. Pas plus tard qu'hier, le FLN s'est félicité, dans un communiqué, de la suspension, par le sommet africain, de la décision accordant à l'entité sioniste le statut d'observateur au sein de l'UA. «Elle vient couronner les efforts conduits par l'Algérie partant de son ferme attachement à ses principes en faveur de la cause palestinienne», souligne le vieux parti. L'Algérie «s'est fermement opposée à la décision d'accorder à l'entité sioniste le statut d'observateur au sein de l'UA», a rappelé l'ex- parti unique qui a souligné que cette opposition «participe d'une démarche corrective qui fait triompher les valeurs et les principes de l'Union africaine, qui reposent sur le rejet de l'occupation et de l'apartheid et sur le soutien au droit du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant avec El-Qods comme capitale.

Le président du Mouvement national El Bina, Abdelkader Bengrina, a de son côté, affirmé que sa formation politique se félicite de «la position historique» du continent africain concernant la suspension du statut d'observateur de l'UA.

Le grand rôle de la diplomatie algérienne, de son allié l'Afrique du Sud et des amis de l'Algérie et de la Palestine dans les efforts consentis et la résistance qualitative contre la tentative de faire entrer l'entité sioniste en qualité d'observateur dans l'Union africaine, ont été soulignés par le transfuge du MSP. Des déclarations qui interviennent dans le sillage de la célébration des événements de Sakiet Sidi Youssef. Tout un symbole.