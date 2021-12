«Nous avons souligné le caractère stratégique de nos relations et la nécessité de les renforcer pour de nouvelles perspectives entre nos deux pays conformément aux orientations des deux chefs d'Etat et en tant que gouvernements nous oeuvrons à matérialiser ces orientations. Tous les dossiers sont en cours d'examen et nous avons franchi des étapes importantes pour les finaliser afin que les protocoles, qui concernent principalement les domaines économiques, l'industrie, les travaux publics, l'énergie et le commerce, soient signés lors de la visite d'Abdelmadjid Tebboune en Tunisie. Nous sommes ici pour bien préparer cette visite» a déclaré le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, à l'issue de l'audience que lui a accordée le président tunisien Kaïs Saïed. Une visite qui devrait intervenir dans les prochains jours. À l'occasion, le chef de l'Etat sera accompagné d'une forte délégation ministérielle et d'hommes d'affaires. C'est dire l'importance des relations algéro-tunisiennes.

La Tunisie a toujours été la profondeur stratégique de l'Algérie. C'est dans ce sens que le chef de l'Etat avait déclaré, lors d'une rencontre périodique avec les médias, que «ce qui touche la Tunisie nous touche aussi. Nous nous abstenons de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Tunisie et quiconque menace sa sécurité nous trouvera à l'affût».

En effet, la Tunisie n'a jamais manqué d'afficher son soutien et sa solidarité à l'Algérie aussi bien durant la guerre de Libération nationale que durant la décennie noire. «Nous oeuvrons en tant que gouvernement à consacrer ces orientations en vue d'orienter les relations vers les perspectives tracées par la voie de la complémentarité et de l'intégration, notamment pour ce qui a trait à l'approfondissement des échanges entre les deux pays frères et entre les deux peuples unis, algérien et tunisien», a indiqué le Premier ministre Des préoccupations communes Entretenant de très bonnes relations marquées par la culture et l'histoire communes, Alger et Tunis partagent la même vision et les mêmes préoccupations tant sur le plan politique que social et économique. Mais également face aux bouleversements géostratégiques régionaux. Il en est de même de la sécurité des frontières, de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Les deux pays sont liés aussi, en ces temps difficiles, par des intérêts communs. La consolidation de la coopération économique entre les deux pays, liés, faut-il le rappeler, par un accord commercial préférentiel dont l'entrée en vigueur est intervenue le 1er mars 2014, est l'un des objectifs cruciaux. Unis depuis une longue date par des liens de fraternité, Alger et Tunis veillent à les renforcer sur le plan économique du fait que les échanges commerciaux entre les deux pays voisins restent marginaux et se chiffrent à quelques centaines de millions d'euros. Certes, cela reste insuffisant, mais les relations économiques ne manqueront pas d'enregistrer un réel bond en avant après la visite officielle du président Abdelmajid Tebboune en Tunisie. Une opportunité idoine afin de rehausser le niveau des échanges entre les deux pays conformément à leurs intérêts communs».

Une solidarité à toute épreuve

La Tunisie et l'Algérie, qui ont depuis longtemps des relations fraternelles sur le plan politique, tiennent aujourd'hui à les renforcer économiquement. Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden ont mis en avant les relations bilatérales ancrées et historiques, soulignant la volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir la coopération en vue d'amorcer une nouvelle ère basée sur l'intégration et la complémentarité économiques et la coordination stratégique bilatérale. À cette occasion, les deux responsables ont passé en revue «les différents aspects de la coopération dans les domaines de l'Energie, des Finances, du Commerce, des Transports et des Travaux publics» et évoqué «l'importance de développer les régions frontalières, de parachever les projets d'intégration entre les deux pays pour consolider les fondements du développement intégré selon la vision commune des dirigeants des deux pays.» Il a été convenu d'intensifier les contacts intersectoriels entre les deux pays pour la mise en oeuvre des recommandations de cette rencontre bilatérale. L'appui total apporté par l'Algérie à la Tunisie durant la période difficile qu'elle a traversée récemment, son soutien permanent aux Tunisiens face à la crise financière, son aide pour contenir la propagation de la pandémie du coronavirus outre la coopération commune en matière de sécurité aux frontières sont autant de facteurs qui consacrent le caractère privilégié des relations bilatérales qui prennent une dimension stratégique et vitale.