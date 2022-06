La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a qualifié de « profondément troublants » les évènements survenus, vendredi dernier, au poste frontière de Melilla lorsque 23 migrants d'origine africaine sont morts, après avoir été empêchés, par la force, par la police marocaine d'entrer dans l'enclave espagnole. « Ces évènements sont profondément troublants en raison des pertes en vies humaines (...) », a écrit dimanche Ylva Johansson sur son compte Twitter. « Cette tragédie souligne pourquoi nous avons besoin de voies sûres, réalistes et à long terme qui réduisent les tentatives d'immigration irrégulière », a souligné encore la commissaire européenne. Au moins 23 migrants d'origine africaine sont morts vendredi après l'usage disproportionné de la force par la police marocaine qui tentait d'empêcher près de 2.000 d'entre eux d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, selon un bilan officiel donné samedi soir. Ce bilan est le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans l'enclave espagnole voisine de Ceuta, les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec le continent africain. Pour rappel, plusieurs appels ont été lancés samedi en Espagne et ailleurs, pour réclamer une enquête « rapide » et « indépendante » sur cette tragédie.