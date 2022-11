Comme constaté hier de visu, les travaux au niveau de la zone industrielle avancent avec force. Le coup de pression du chef de l'exécutif, Abdelkhalek Sayouda, a été cette fois pris en considération. Après avoir visité les lieux, le wali a été sidéré par l'état et la situation aussi bien des axes routiers, des trottoirs que des édifices, notamment étatiques. Il s'agit d'un site économique qui abrite un nombre important d'entreprises industrielles, mais aussi les directions de la Protection civile, du commerce, de l'environnement, l'Anem, un hôtel de police et la direction régionale de la police, pour ne citer que ceux- là. En effet, l'état des lieux est à la limite du soutenable d'où les instructions du wali à prendre dans l'immédiat, les mesures nécessaires pour lancer des travaux de réhabilitation et l'aménagement à tous les niveaux et au plus vite, a t- il exigé. Le même responsable a recommandé à la police de l'urbanisme d'adresser des mises en demeure aux entreprises dont le siège s'est fait remarquer par l'absence totale d'hygiène. Selon les informations portées dans le communiqué publié sur le site de la wilaya, le chef de l'exécutif «a donné des instructions fermes pour l'amélioration de l'image extérieure et l'aspect général de la zone, en éliminant les images de désordre». Le même communiqué ajoute que le wali «a accordé un délai d'une semaine aux responsables concernés pour l'enlèvement des tas de terre et de gravats issus des travaux entrepris sur le site, à achever toutes les constructions en cours faites par les entreprises domiciliées». Les instructions du wali ne se sont pas limitées aux travaux Il a également ordonné de renouveler les peintures des façades et murailles les entourant, mais aussi le «renouvellement des trottoirs défoncés devant les sièges des entreprises privées et publiques». Pour le même responsable, il est indispensable «d'installer des caméras de surveillance sur leurs sites, de procéder à l'élagage des arbres et de doter les entrées des sièges d'espaces verts, la réparation des lampes d'éclairage des sites par d'autres électroluminescentes ainsi que l'élimination des fuites détectées sur les canaux d'évacuation des eaux usées». Le wali ne manquera pas d'insister sur l'avancement des travaux et l'exécution de ses instructions avant la prochaine visite.