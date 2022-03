Avec dix-sept usines dédiées, l'Ukraine est un marché clé dans la fourniture de faisceaux de câbles utiles à l'alimentation des systèmes électriques des voitures. Le pays se classe même au troisième rang en matière de coûts de production derrière la Roumanie et le Maroc. Le conflit russo-ukrainien impacte de plein fouet l'industrie automobile en Europe. La pénurie de faisceaux de câbles, principalement produits en Ukraine, pourrait causer une perte d'environ 700000 véhicules sur le premier semestre 2022, soit 15% de la production automobile en Europe, informe, en effet, Bloomberg. Ce recul de l'activité industrielle automobIle sur le Vieux Continent ne peut qu'impacter durablement le marché automobile algérien, lequel connaît une disette chronique. Depuis 2019, l'Algérie n'a importé que quelques milliers de véhicules, un piètre chiffre comparé aux 450? 000 unités introduites sur le territoire national en 2012. La pénurie de composants électriques dont souffre actuellement le secteur automobile, met ainsi au défi les Algériens de caresser le rêve impossible de rouler carrosse. C'est donc le début de la crise dans le secteur de l'automobile avec la carence en approvisionnement de certains composants électroniques. Alors que des constructeurs, à l'image de Volkswagen, décident de suspendre la production de certains modèles face au manque de composants électroniques, d'autres annoncent des retards. Le groupe allemand Bosch, premier équipementier automobile mondial,n'entrevoit, pour sa part, un retour à la normale qu'en 2023.. Et l'opération russe pourrait coûter très cher aux constructeurs automobiles européens qui s'y approvisionnent, outre la cessation de leurs activités commerciales et/ou les fermetures de sites industriels sur le territoire ukrainien. C'est là une deuxième crise majeure de composants incontournables après celle des semi-conducteurs provoquée par la pandémie de Covid-19. Le conflit russo-ukrainien et les dommages collatéraux qu'il cause aux producteurs automobiles mondiaux, ne peut ainsi que repousser aux calendes grecques la reprise du business automobile en Algérie. Les pénuries de semi-conducteurs risquent de ralentir l'auto bien au-delà de 2022, estiment, par ailleurs, les observateurs qui redoutent de nouvelles tensions d'approvisionnement fin 2023 et début 2024.