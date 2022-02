L'initiative de délocalisation des entreprises publiques économiques implantées au coeur de la ville de Béjaïa vers la nouvelle zone industrielle d'El Kseur n'est pas du goût de l'union de wilaya de Béjaïa, qui a engagé un véritable bras de fer avec les autorités locales. L'union de wilaya de Béjaïa (Ugta) vient d'opposer un niet catégorique à cette volonté des autorités de la wilaya.

À l'initiative des autorités de la wilaya, une réunion de travail a regroupé les gestionnaires de certaines entreprises de la ville de Béjaïa avec pour but de décider d'une imminente délocalisation des activités de ces entreprises vers la zone industrielle d'El Kseur. Dans un communiqué rendu public, hier, l'Ugta de Béjaïa considère «cette énième tentative des autorités locales comme « une forme de démantèlement du tissu industriel de la région et dont l'impact sur les emplois sera considérable». Face à cette situation «néfaste aux intérêts des travailleurs», l'union de wilaya Ugta a convoqué les représentants syndicaux des entreprises concernées pour étudier la situation. À l'issue de cette rencontre, le conseil de wilaya Ugta a décidé de «rejeter catégoriquement ce projet de délocalisation et d'appeler les travailleurs à la vigilance face à cette tentative». Le conseil de wilaya a plaidé également pour une « mobilisation en vue de contester cette opération préjudiciable à leurs intérêts». Auparavant, une réunion de coordination a eu lieu entre l'union de la wilaya de Béjaïa et les institutions économiques Fageco, Alrec, SCS.Tiab, Alcost- Cogb la Belle, Capref, Icotal, Beje, Liege, Beigim et l'ETR, des entreprises économiques activant dans la zone industrielle implantée depuis les années 70 dans la ville de Béjaïa, avec la participation des fédérations locales, afin d'étudier et d'analyser les tentatives successives des élus locaux visant à transférer lesdites entreprises dans une autre zone industrielle. Aussi bien les représentants syndicaux que ceux de ces entreprises économiques, ont rejeté catégoriquement «ces pratiques improvisées» et ont appelé «à ne pas déstabiliser les institutions, à se tenir complètement à l'écart des acquis des travailleurs» et «à ne pas jouer avec le sort de 3000 travailleurs et de leurs familles».C'est un nouveau bras de fer qui vient d'être engagé par cette organisation syndicale avec les autorités locales. Si la volonté des pouvoirs publics trouve sa raison d'être dans la nécessité de délocaliser ces entreprises économiques, afin de dégager des assiettes foncières qui manquent terriblement à Béjaïa et de limiter la pollution de la ville, il reste que l'initiative était partie sur une incompréhension qui a fait réagir les travailleurs à travers leurs représentants syndicaux. Des explications s'imposent pour aller vers une démarche concertée afin de trouver des solutions à tous les problèmes qui peuvent engendrer cette délocalisation, qui prendra certainement beaucoup de temps, d'autant plus que la zone industrielle devant les accueillir n'est pas totalement achevée. Le dialogue entre les deux parties est donc l'impératif de l'heure. Les négociations peuvent déboucher sur des solutions équitables qui agréeront tout le monde.