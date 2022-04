«Hep taxi!» Qui d'entre-nous tous n'a pas utilisé cette expression un jour dans sa vie. Cette locution, qui semble sortir d'une bande publicitaire ou d'un film hollywoodien, est-elle synonyme de modernité dans les différents modes de transport disputé par une certain nombre de moyens de locomotion individuels ou en commun? Remplace-t-elle, un tant soit peu, les transports en commun? Autant de questions qui restent en suspens tant son efficacité n'est pas réellement prouvée en Algérie ou, du moins, dans les grandes villes du nord du pays, dont bien sûr la capitale, Alger.

Les toutes récentes applications mobiles qui permettent d'appeler un taxi à domicile, lequel propose auparavant le tarif au client, semble parer quelque peu aux difficultés rencontrées par le citoyen pour se déplacer rapidement, avec un certain confort. Mais les difficultés de la circulation subies par les usagers citadins des grandes villes, ne semblent pas près de disparaître. L'ouverture des nouvelles lignes de métro, tramways ou de bus est-elle efficace, à Alger? Il semble que non, au vu de la «foule» qui afflue vers les stations de bus ou encore de la multitude de personnes qui s'égrènent le long de la rocade attendant un hypothétique bus allant dans la direction désirée.

En effet, la connexion entre la capitale et les cités aux dimensions plutôt colossales auxquelles il faut ajouter les nouvelles villes laisse apparaître des insuffisances d'adaptation aux besoins en la matière, parfois flagrantes.

La situation dans les centres urbains n'est pas en reste, lorsqu'on assiste à des ruées indescriptibles à l'arrivée d'un bus aux arrêts, notamment dans les quartiers populaires.

Il convient de relever que la lenteur des transports en commun à Alger est également due aux rues étroites, sinueuses et inadaptées à la circulation automobile, particulièrement dans les quartiers situés sur les pentes d'une ville elle-même construite en pente.

Cette situation découle, par ailleurs, du non-respect des règles contraignantes qui encadrent les nouvelles constructions lesquelles s'organisent au gré des intérêts particuliers. Ceci malgré une réglementation particulière et rigoureuse des services concernés tels que la voirie ou de l'urbanisme et même dans certains cas, les travaux publics.

Concernant le métro, un projet qui renaît de ses cendres, il pourrait faire face à la concurrence effective du «monorail» suspendu. L'option de ce «rêve» ambitieux de l'installation de cette rame aérienne accrochée à un rail, futur symbole de modernité de «la capitale de l'Afrique du Nord», a été fermement écartée de l'étude de la Ratp-Algérie, au motif que «le système est peu rentable, relativement coûteux et bien moins efficace que le métro».