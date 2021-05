Nos chercheurs seront-ils réorientés vers la recherche et le développement des vaccins? Le premier responsable du secteur affirme que «cette démarche est prioritaire et soutenue par les plus hautes autorités de l'Etat, lors d'une conférence de presse organisée, hier, à la Faculté de médecine Benyoucef Benkhedda, à Ben Aknoun, Alger, en marge du lancement de la Semaine nationale scientifique. Cette manifestation qui durera jusqu'à demain, a été placée sous le thème: «La numérisation et ses applications».

Sur le développement des vaccins, le ministre a souligné que «la volonté politique y est, le travail que nous sommes en train de faire, à travers la présentation des différentes possibilités qu'offre le secteur universitaire et de recherche s'inscrit dans ce cadre-là». Le professeur Abdelbaki Benziane a ajouté: «Nos chercheurs sont en train de travailler et nous allons continuer dans cette voie.» À en croire le ministre, l'Algérie, qui exportait, y a des dizaines d'années, des vaccins produits localement, a les compétences pour retrouver sa place mondiale dans ce domaine.

Dans ce sillage, le ministre n'a pas manqué de louer le rôle des universités dans la lutte contre la propagation de la pandémie. «La réaction par rapport à la Covid-19 a été déclenchée de manière volontaire et systématique qui a permis de répondre à un certain nombre de préoccupations qui sont déjà en action», a précisé le ministre. Là, le ministre a fait allusion aux solutions apportées par notre communauté universitaire pour combattre la propagation de la pandémie, à l'instar des kits de dépistage PCR produit au sein de l'université de Sidi Bel Abbès avec un coût économique, comparativement à ceux importés.

Au sujet de la Semaine nationale scientifique, le ministre a affirmé que «son département compte réinstaurer cette manifestation comme tradition annuelle». Abdelbaki Benziane a, durant son allocution, fait savoir que l'objectif assigné à la relance de la Semaine nationale scientifique est d'instaurer la compétition entre les établissement de recherches, entre les chercheurs, les enseignants et aussi la compétition entre les étudiants». Le ministre a expliqué avoir demandé à tous les établissements du secteur de présenter leurs produits en matière de numérisation pour pouvoir les valoriser et en même temps, créer également une passerelle avec le secteur économique, qui est présent à travers ses acteurs, dont les représentants des secteurs économiques et des acteurs public et privé. Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que le secteur qu'il dirige «ambitionne de développer des pôles d'excellence en coordination avec les institutions économiques, à travers la création des Ecoles supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle». Le ministre citera, à ce titre, l'exemple des deux Ecoles nationales supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle, prévues à Sidi Abdellah. Il dira qu'«il est de la responsabilité de l'université algérienne d'oeuvrer à aider le secteur économique et de lui faire prendre conscience que le changement est inévitable». Benziane a, également, promis d'encourager la création de start-up par des chercheurs et des étudiants diplômés. «Nous sommes là pour vous apporter tout le soutien nécessaire afin de créer des programmes innovants», a conclu le ministre.