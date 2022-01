Mieux vaut tard que jamais. La vaccination à tout-venant est lancée dans le milieu scolaire. Les services de la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran viennent de lancer une vaste campagne de vaccination touchant essentiellement le personnel dudit secteur. C'est ce qu'a indiqué la direction locale de l'éducation de la wilaya d'Oran, soulignant que «cette opération, qui est menée en collaboration avec le secteur de la santé, porte dans ses dimensions, l'immunisation collective, notamment dans ledit secteur, connu pour sa forte concentration».

Les écoles des trois paliers constituent le réceptacle du virus se propageant aussi bien librement que rapidement. Pour ce faire, les mêmes services ont mobilisé le personnel de 42 unités de dépistage scolaire, UDS. Il s'agit pratiquement des médecins et infirmiers détachés du secteur de la santé. Cette opération tombe à point nommé étant donné que les établissements scolaires sont quasiment vides, les cours étant suspendus pour une durée de 10 jours. Pourquoi donc a-t-on agi de telle sorte? De prime abord, la vaccination du personnel de l'éducation a été décidée par le ministère de tutelle, car le taux d'immunisation est jugé insuffisant, pour ne pas dire faible. Sur les 24 000 employés, 10333 personnes ont été vaccinées, soit un taux ne dépassant pas le seuil de 45%.

Ensuite, faut-il le dire, la crise sanitaire a connu un rebond inquiétant ces derniers jours, à telle enseigne que les éducateurs et les parents d'élèves ont tiré l'alerte vu les proportions prises par l'expansion du virus dans le milieu scolaire. D'autant plus, que les bilans sont tout aussi alarmants. En effet, les chiffres font état de la contamination d'au moins 149 enseignants et 230 élèves. La cote d'alerte est-elle à son summum?

Rien n'indique le contraire si l'on prend en compte le flux important de patients s'adressant quotidiennement vers les établissements sanitaires en vue d'auscultations liées aux dépistages du covid 19. L'établissement de santé de proximité du Bd de l'ALN, ex-Front de mer, est submergé ces derniers jours. Ce dernier enregistre un flux important estimé entre 300 et 400 personnes venant de toutes parts en vue d'examens médicaux. La majeure partie d'entre eux, présentent des symptômes du Covid-19. «90% des personnes qui arrivent, sont contaminées», a-t-on expliqué, soulignant que «la courbe est ascendante au fil des jours».

Ce variant touche aussi bien les malades vaccinés que les non- vaccinés provoquant tout de même des complications et des formes plus au moins graves parmi les personnes n'ayant pas jugé utile de s'immuniser. Dans un autre registre, la campagne de vaccination se poursuit.

Les mêmes services font état de «40 à 50 personnes sont vaccinées chaque jour», ajoutant que «les vaccins sont disponibles».