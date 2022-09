L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom de «Opep+ », ont décidé, aujourd’hui, lors de la 32e réunion ministérielle, tenue par visio-conférence de baisser le niveau de production globale de pétrole de l’alliance de 100.000 barils par jour (b/j) pour octobre prochain, a annoncé le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.« La production pétrolière de l'Algérie s'établira à 1,055 Mb/j en octobre prochain », a ajouté le ministre. Les 23 pays de l’OPEP+ (13 membres de l’OPEP et 10 pays producteurs non membres) ont ainsi opté, pour octobre prochain, de revenir au même niveau de baisse mensuelle de la production pétrolière, en août dernier, soit une baisse de 100.000 b/j comparé à septembre. Depuis août 2021, la production de l' OPEP+ a augmenté de 400.000 b/j avant d’atteindre 432.000 b/j, puis 648.000 b/j, puis la baisser à 100.000 b/j récemment.