L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom « Opep+ », ont décidé, lors de leur 31ème réunion ministérielle, aujourd’huii, d’augmenter la production pétrolière totale de l’alliance de 100.000 barils/jour en septembre prochain, a annoncé le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Les 23 pays de l’Opep+ (13 membres de l’Opep et 10 pays producteurs non-membres) ont ainsi opté, pour septembre prochain, pour la réduction de la hausse de la production, par rapport a celle décidée en fin juin, pour le mois de août. Il s’agit d’une hausse plus basse que celles appliquées depuis la mise en œuvre d’un plan d’augmentation graduelle décidée en juillet 2021. Depuis août 2021, la production de l’Opep+ augmentait mensuellement de 400.000 barils/jours avant d'atteindre 432.000 barils/jour, puis 648.000 barils/jour récemment. Les prix ont aussitôt remonté.