L'ONU a réclamé, aujourd’hui, l'ouverture d'une enquête indépendante après le massacre, par les forces de l’ordre marocaine, de migrants dans l'enclave espagnole de Melilla. «Nous appelons les deux pays à garantir la tenue d'une enquête efficace et indépendante, première étape pour déterminer les circonstances dans lesquelles il y a eu des morts et des blessés ainsi que toutes les responsabilités éventuelles», a déclaré à Genève une porte-parole du Haut-commissariat aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani. Au moins 23 migrants ont péri lors d'une tentative d'entrée, vendredi dernier, de quelque 2000 migrants à Melilla. Ce bilan est le plus meurtrier enregistré lors des nombreuses tentatives de passage de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans l'enclave espagnole voisine de Ceuta.