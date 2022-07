Le tribunal d’appel près la cour de Tizi Ouzou a ouvert le dossier d’une affaire de corruption impliquant un officier de la police judiciaire ; gradé premier lieutenant et occupant le poste de chef de brigade de la police judiciaire de la commune de Boghni dans la même wilaya. Selon les informations rapportées par le média arabophone ennahar online, le principal mis en cause, quadragénaire et originaire de Beni Douala (Tizi Ouzou), est poursuivi pour avoir exercé du chantage sur deux individus pour leur extorquer de l’argent en les menaçant de prison. Pour mettre la pression sur ses victimes, l’officier de police les aurait menacées de rendre publique une vidéo compromettante, montrant l’un des deux individus en train de consommer de la cocaïne lors d’une soirée de débauche dans son bar. Les victimes sont deux cousins quadragénaires dont l’un possédant une agence de location de voitures et l’autre un bar. Lors de l’audience, ils ont demandé, par le biais de leur défense, une indemnisation dans le cadre de cette affaire. Selon la même source, les éléments de l’enquête ont révélé que les faits de cette affaire remontent au 21 décembre 2019, quand l’officier mis en cause a convoqué la deuxième victime dans son bureau pour l’informer de l’instruction d’une action en justice à son encontre. Profitant de la situation, l’accusé aurait dépossédé sa victime de son téléphone et d’une somme s’élevant à 27 000 dinars, sous prétexte qu’il pourrait s’agir de faux billets d’argent, avant de lui faire part de la vidéo compromettante en sa possession pour le menacer de prison. Le lendemain, le cousin de la victime s’est entretenu au téléphone avec l’officier de police. L’accusé l’aurait aussi menacé de l’impliquer dans une affaire qui le condamnera à quatre années de prison.