Coup sur coup, le président de la République multiplie les sorties médiatiques. Une semaine après son interview au magazine français Le Point, il a enchaîné, hier, avec la télévision qatarie Al Jazeera en attendant une autre sortie prévue également sur les colonnes du journal Le Monde. N'étant pas en période préélectorale pour la reconquête d'une opinion, on comprend que ces interventions de Tebboune, n'ont pas pour seule finalité d'afficher les ambitions qu'il a pour son pays, mais de montrer le cap politique de l'Algérie à l'étranger. Au plan interne, le président Tebboune a, dès sa prise de fonctions le 19 décembre 2019, instauré une nouvelle tradition de communication avec les médias nationaux par l'organisation d'entrevues régulières. Fallait-il pour autant laisser le terrain vide à l'international, dans un environnement médiatique hostile, compétitif et fluctuant? Dès le départ, il y avait cette volonté de s'adresser à l'international. Pour preuve, le Président a occupé l'espace médiatique en s'adressant à des journaux et des chaînes TV étrangers à l'image des interviews qu'il a accordées à «Russia Today», à «France 24», ou encore aux titres français Le Figaro et L'Opinion. Une communication politique réfléchie, ciblée et attentive aux spécificités de chaque média. Dépoussiérer l'image d'un pays pétrifié pendant plus 10 ans n'est pas une promenade de santé pour le chef de l'Etat. C'est un pénible exercice de communication et une épreuve difficile, où chaque phrase, chaque mot sont pesés au trébuchet. On s'adresse à un public politisé, et donc a priori très difficile à convaincre. À cette contrainte de l'auditoire s'ajoute une autre encore plus compliquée: placée sous les projecteurs de l'actualité internationale, depuis ces deux dernières années, l'Algérie capte l'intérêt des observateurs, fascine ses admirateurs et déroute ses détracteurs. Quand le Président du plus grand pays d'Afrique parle, il est suivi et écouté. Si bien que les contenus de toutes ces interventions médiatiques sont un point d'entrée dans le débat politique qui anime les plateaux des télévisions étrangères ainsi qu'une source d'information pour les commentateurs et les analystes qui scrutent «le pays du Hirak». Les réactions et les salves d'une rare violence qui ont accompagné le dernier entretien du président Tebboune paru au magazine Le Point, dénotent de cet intérêt particulier qu'accordent à l'Algérie les commentateurs de la politique internationale. L'entretien accordé au Point nous a révélé, d'ailleurs, quelques «secrets» de la communication présidentielle sous l'ère Tebboune. Les recettes de l'un des plus célèbres communicateurs, Jacques Pilhan, tour à tour conseiller à l'Elysée de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac, semblent désormais dépassées. Le concept de «la rareté de la parole présidentielle» développé par Pilhan, n'est plus d'actualité. Face aux ininterrompus flots d'informations sur les réseaux sociaux qui accélèrent la vitesse de diffusion des messages politiques, il faut s'inscrire dans «la communication permanente». C'est l'un des challenges des services de la présidence de la République. Rien n'est laissé au hasard pour éviter que la voix de l'Algérie ne soit inaudible et pour se donner une influence stratégique sur les évènements.

Convaincu de l'importance de plus en plus grande des nouvelles technologies d'information et de communication, plus accessibles à tous grâce aux réseaux sociaux, Tebboune a opté pour Twitter et Facebook à chaque fois qu'il y a eu lieu de réagir à des évènements d'ordre politique, social et culturel. Rappelons-nous, c'était sur son compte Twitter, que le Président avait rassuré, via une vidéo, le peuple algérien sur son état de santé et la reprise de ses forces, suite à sa contamination à la Covid-19.