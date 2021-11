La 23e édition de Batimatec, le plus important salon d'Afrique dédié au secteur du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, est actuellement en cours au Palais des expositions «Safex» des Pins maritimes (Alger). Pour l'Algérie, il s'agit du premier grand salon professionnel qui, se déroule à nouveau «en présentiel», après la phase la plus aiguë de la pandémie de Covid-19. Les sociétés exposantes italiennes sont au nombre de 46 et représentent la plus grande délégation étrangère parmi les 200 exposants étrangers et se positionne à la deuxième place après la Turquie qui compte 82 exposants. Les exposants européens sont au nombre de 21 pour représenter la France,l' Espagne (15),le Portugal (10),la Belgique (8), l'Autriche (4),la Grèce, alors que la Libye, la Tunisie et la Chine sont présentess à travers un exposant chacun.

Le collectif tricolore officiel du pavillon Maeci-ICE est composé de 28 petites et moyennes entreprises produisant des machines pour les matériaux de construction, pour les centrales à béton, le traitement du marbre, les revêtements de sol et pour la production de systèmes préfabriqués. Pour donner amplement de visibilité à la présence officielle italienne au salon - qui se tient après la visite d'État historique du président de la République, Sergio Mattarella, en Algérie, l'Agence ICE a réalisé, en plus des produits publicitaires habituels dans la presse généraliste et dans le catalogue du salon, un plan marketing digital avec publicités et publi-reportages, aussi bien dans les magazines en ligne que sur les sites locaux spécialisés dans le secteur du bâtiment et de la construction: www.batis.dz,www.b2build.net, Les exposants italiens participent quotidiennement aux sessions de «networking» avec les opérateurs algériens, programmées par les organisateurs du Salon avec le soutien de l'ICE. Ces rendez-vous se tiennent au Salon des expositions et au stand d'information ICE, ce dernier conçu pour offrir, dans le respect des mesures sanitaires Covid-19, un espace fonctionnel pour les rendez-vous d'affaires. L'Italie se confirme comme le 1er client de l'Algérie avec une part de 14,6% et un volume d'importation de 3,5 milliards de dollars.

En 2020, l'Algérie était le 40ème marché de destination des exportations italiennes et le cinquième marché au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, après les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite,

l'Égypte et la Tunisie.

Toujours en 2020, l'Italie était le 3ème fournisseur de l'Algérie - après la Chine et la France - avec une part de 7% et une valeur d'exportation de 2,42 milliards de dollars.