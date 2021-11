C’est sous le thème « Traditions et perspectives de la cuisine italienne, sensibilisation et valorisation de la durabilité alimentaire », que la 6e édition de la «Semaine de la cuisine italienne dans le monde » sera promue, comme chaque année, par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale italien à travers tout son réseau diplomatique accrédité aux quatre coins du monde.

En synergie avec les institutions de chaque pays, l’objectif est de promouvoir la gastronomie italienne d’excellence et vise à capitaliser la tendance positive du secteur, désormais célèbre par son signe distinctif unique « Le goût extraordinaire de l’Italie », qui continue d’agir comme référence du système de promotion agroalimentaire de l’Italie. Pour cette année, l’ambassade d’Italie et le bureau d’Alger de l’ICE - Agence Italienne pour le commerce extérieur, en collaboration avec l’Ecole internationale de la cuisine italienne - Alma et l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration Alger, Eshra, ont programmé un cycle de « Masters Class » au profit de 60 futurs chefs cuisiniers algériens et managers d’hôtels. La formation, qui se déroulera à l’Eshra Alger et à celle d’Oran, sera animée par la cheffe Maria Amalia Anedda, l’une des meilleurs chefs formateurs de la prestigieuse Ecole internationale Alma, et sera couronnée en fin de journée, par la dégustation d’un menu 100% italien préparé par la cheffe Anedda.

Ce cycle d’ateliers gastronomiques a pour objectif de se concentrer principalement sur les produits et les traditions qui caractérisent le patrimoine gastronomique italien, lequel se distingue par la variété des ingrédients utilisés ainsi que par une grande diversité régionale et qui se base essentiellement sur la diète méditerranéenne.

Un voyage à travers les produits et les saveurs, qui permettra aux futurs chefs diplômés de l’Eshra de découvrir l’art culinaire italien, la culture et l’histoire, ainsi que les instructions pratiques pour la réalisation de vraies recettes italiennes authentiques.

Maîtrise des techniques de préparation et de cuisson, élaboration de recettes créatives et mise en valeur des plats traditionnels italiens, avec focus sur le travail des pâtes fraîches, produit phare de la gastronomie italienne, seront assurées par la cheffe Anedda qui a su, à travers son expérience dans les plus prestigieux restaurants internationaux, être l’un des meilleurs ambassadeurs de la culture culinaire italienne.