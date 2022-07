Abdelkader Slimani est expert économique et en relations stratégiques mondiales. Il intervient sur les colonnes de notre journal, suite à nos sollicitations au sujet des récentes performances énergétiques de la Sonatrach et des implications des récentes découvertes annoncées depuis peu. Un entretien recommandé, dans lequel notre expert revient sur les différents aspects de ces avancées de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach, et les perspectives énergétiques de l'Algérie sur le continent européen, à travers un nouveau rôle, tout aussi stratégique que déterminant. Nous vous laissons découvrir davantage d'éléments de réponse dans cet entretien passionnant.

L'Expression: Sonatrach vient d'annoncer des découvertes importantes en gaz et pétrole. Qu'est-ce que cela signifie pour L'Algérie?

Abdelkader Slimani: Les nouvelles découvertes sont très importantes. Elles interviennent dans le sillage des séries de découvertes effectuées par l'Algérie, à travers la compagnie nationale Sonatrach depuis l'année 2022. Ces dernières sont de l'ordre de sept découvertes, dont quatre ont été effectuées, il y a un mois de cela, totalisant une capacité globale de 380 milliards de mètres cubes. Un volume important de réserves de gaz, qui vient s'ajouter à celles déjà existantes. Il s'agit, en outre, de nouvelles découvertes qualitatives importantes, dont certaines sont du ressort du personnel algérien à 100%. D'autres l'ont été avec l'appui et le partenariat de la compagnie italienne ENI. Il faut préciser, cependant, que ces découvertes ont été effectuées dans des zones non classiques et non traditionnelles. On parle ici de zones géographiques particulières comme Illizi, Béchar... Des puits nouveaux pour de nouvelles découvertes. Il ne faut pas perdre de vue, que tous ces exploits interviennent dans le cadre d'une stratégie globale de la politique énergétique de l'Algérie, à travers la compagnie pétrolière publique Sonatrach, qui vise à investir la bagatelle de 40 milliards de dollars sur une échelle des cinq années à venir, conjointement avec des partenaires fiables et garantis. Cela veut dire, et c'est la nouveauté dans ces partenariats stratégiques récents, c'est le partage des risques dans les opérations de forage, de prospection et de découverte, étant donné que ces actions sont techniquement très onéreuses, utilisant de nouvelles technologies, telles les sismiques réfractions.



Sur le plan de la géopolitique régionale, l'Algérie pourrait- elle devenir un partenaire stratégique fiable de l'UE?

Sur le plan régional, l'Algérie s'est positionnée en tant que partenaire stratégique incontournable. Elle joue le rôle du plus grand garant de la sécurité énergétique de l'Europe entière. L'Algérie approvisionne, à hauteur de 12% au minimum, pour ce qui est des besoins en gaz naturel de l'Europe. Il faut noter aussi que l'Algérie a développé ses capacités productives, de transport et de logistique... On l'a vue avec le partenariat scellé avec l'Italie, à travers l'ENI, qui est devenue une véritable plateforme d'approvisionnement de l'Europe en GPL via l'Algérie. Grâce à la vision stratégique renouvelée, l'Italie aujourd'hui est devenue un partenaire et un allié stratégique de l'Algérie, et un véritable hub de distribution du gaz naturel algérien à travers l'Europe. La revue à la hausse des volumes, à travers l'augmentation de l'ordre de 4 milliards de mètres cubes et les 6 milliards de mètres cubes supplémentaires, qui devront être additionnés prochainement via le gazoduc transméditerranéen Enrico Mattei jusqu'en Italie. Incontestablement, l'Italie est devenue l'allié stratégique fiable et garanti de l'Algérie, lui permettant de jouer ce rôle d'avant-garde, afin d'assurer la pérennité des approvisionnements de l'Europe en gaz naturel. Cela est d'autant plus réel que l'incident technique au niveau du gazoduc russe Nord-Stream 1, ainsi que les répercussions du conflit russo-ukrainien. Sans compter les effets des sanctions imposées à la Russie... Toutes ces complications et variations géopolitiques, font que l'Algérie puisse jouer un rôle d'importance cruciale en matière énergétique. L'Algérie occupe la deuxième position, après la Norvège, avec un volume des approvisionnements en gaz naturel évalué à plus de 90 millions de mètres cubes pompés quotidiennement vers l'Europe, via les deux gazoducs en direction de l'Espagne et l'Italie

.

Une telle position ne serait-elle pas paradoxale avec ses intérêts stratégiques avec la Russie?

Pour ce qui est de la Fédération de Russie, les choses sont très claires et n'ont pas besoin d'analyses ou d'interprétations. L'Algérie ne veut pas supplanter la Russie ou prendre sa place. L'Algérie veut tout simplement consolider ses quotas énergétiques et ses parts au sein de ses marchés classiques, à travers le Sud et l'Ouest de l'Europe.

Loin de vouloir accaparer d'autres parts de marchés, l'Algérie veut tout simplement développer des investissements réels dans les volets énergétiques et des énergies renouvelables avec ses partenaires classiques, tels que les Chinois, les Italiens, les Américains, les Français, etc.... C‘est un fait intangible. L'Algérie veut, tout simplement, développer ses parts de marchés au sein de ses partenaires classiques, d'il y a 40 années. D'ailleurs, le meilleur exemple concernant cette question c'est la signature de gros contrats de partenariats avec des compagnies de grande renommée mondiale, sous la supervision du président Tebboune. Bien au contraire, l'Algérie et la Fédération de Russie ont réussi à développer des relations bilatérales historiquement stratégiques et sont liées par des engagements mutuels historiques.



Quelles implications pourraient avoir les récents partenariats avec les Italiens sur la capacité de production et d'exportation de l'Algérie?

Tout naturellement, la signature de contrats de partenariats avec les Italiens requiert une importance cruciale. Aujourd'hui, le pays d'Enrico Mattei est un partenaire historique en matière de gaz et de pétrole. Il ne faut pas oublier que la compagnie italienne est présente en Algérie depuis plus de 40 années. Il faut aussi comprendre que l'Italie a réussi à développer et à diversifier ses investissements en Algérie.

C'est également l'un des plus grands investisseurs dans le Sahara algérien. Tout comme l'Algérie qui est le premier client de l'Italie à l'échelle du continent africain, avec un volume des échanges commerciaux atteignant les 8,5 milliards de dollars. Sur le plan de la transition énergétique de l'Algérie, l'Italie est considérée comme un partenaire stratégique, notamment pour ce qui est de l'énergie solaire, le photovoltaïque, l'électricité et l'énergie photovoltaïque. Il ne faut pas oublier que l'Algérie envisage d'exporter de l'électricité en direction de l'Europe, via l'Italie. Aujourd'hui, l'Algérie est considérée comme étant la batterie électrique de l'Europe. Donc, l'Italie reste le partenaire fiable de l'Algérie sur plus d'un plan, que ça soit énergétique ou d'autres investissements stratégiques, comme sur le plan des énergies renouvelables et propres. Et on l'a vu lors de la visite de l'ex-Premier ministre italien, Mario Draghi en Algérie et les différentes cérémonies de signatures de contrats et accords de partenariats et de mémorandums bilatéraux conclus entre les deux pays. Nous avons vu que dans toutes ces cérémonies, l'ENI et ses filiales étaient présentes. Tout cela fait que l'Italie se voit promue au rang de premier allié stratégique de l'Algérie.



Qu'en est-il du volume des exportations?

Pour ce qui est des exportations énergétiques de l'Algérie, il est connu que le volume de production de l'Algérie est aux alentours de 90 milliards de mètres cubes, dont 50% sont destinés à la consommation domestique.

Le reste de la production est donc destiné à l'exportation, via le gazoduc Enrico Mattei à l'Italie et le Medgaz à l'Espagne. Récemment, nous avons vu ces hausses des volumes d'exportations aux alentours de 4 milliards de mètres cubes, avec des prévisions de revue à la hausse des approvisionnements de l'ordre de 6 milliards de mètres cubes, attendus vers la fin de l'année en cours.

Aujourd'hui, le volume des exportations est étroitement lié à l'importance des investissements italiens et européens en Algérie, sur la base de la formule «gagnant-gagnant». Et comme je l'ai signalé plus haut, la nouveauté aujourd'hui, c'est le partage des risques liés aux forages et prospections, étant donné que l'Algérie n'est pas seule sur ce terrain, puisque liée avec ses partenaires italiens.