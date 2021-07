Pas moins de 87 exposants, nationaux et étrangers, prennent part à la 3e édition du Salon international de l'investissement en industrie, bâtiment, énergie et exportation, pour lequel le coup d'envoi a été donné jeudi au Centre des conventions Mohamed Benahmed, à l'est de la ville d'Oran. L'événement professionnel, destiné aux professionnels, est organisé par l'agence Sunflower Communication, en partenariat avec l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur, Algex. La présence des entreprises locales est dominante. Il s'agit de près de 50 entreprises nationales publiques et privées spécialisées dans l'immobilier, la construction et l'export qui prennent part. À celles-ci s'ajoutent les filiales de sociétés étrangères opérant en Algérie, Tunisie, Canada, Turquie, Chine, France et Belgique. La manifestation économique, devant durer quatre jours, est scindée en salons à la fois. Le premier est dédié à l'immobilier, le second au bâtiment et travaux publics tandis que le troisième est consacré à l'industrie, sous-traitance et export et le transport et la logistique. De par sa stature internationale, la rencontre d'Oran constitue «un espace d'échange entre les professionnels et les opérateurs économiques et d'opportunités de partenariat et d'investissement productif dans ces secteurs vitaux», a-t-on souligné, expliquant qu'«à l'occasion, les organisateurs ont programmé des conférences-débats traitant de divers sujets, entre autres, les contrats de bail et leur impact sur l'investissement, les dispositifs de soutien et d'accompagnement à l'exportation des produits algériens et l'économie de l'énergie et l'industrie algérienne face aux défis actuels». L'édition précédente du salon a été marquée par la participation d'environ 93 exposants nationaux et étrangers, et la conclusion de plus de 50 accords de partenariat entre des opérateurs locaux et des étrangers dans de nombreux domaines dont l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, les supports et équipements informatiques modernes.