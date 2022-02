Rencontre avec les investisseurs, visite des structures d'accueil des projets, réunions de concertation, l'activité des autorités exécutives ou élues de la wilaya s'intensifie ces dernières semaines. Accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya, et des maires des municipalités de Fenia à Il-Mathen, le chef de l'exécutif de la wilaya a inspecté les travaux d'aménagement de la zone d'activités industrielles implantée dans la région.

Les travaux d'aménagement de la zone d'activités, en réalisation sur une assiette foncière estimée à 175 hectares, avancent raisonnablement. Ils sont en passe d'être achevés, avec un taux d'avancement de 70%, indique le communiqué de la wilaya qui précise que «le wali a souligné la nécessité d'accélérer la cadence des travaux et d'achever ceux de raccordement aux différents réseaux (gaz, électricité, eau potable...etc.) pour permettre aux investisseurs de démarrer au plus vite afin que leurs projets contribuent à la promotion de l'investissements dans la région». Le chef de l'exécutif de la wilaya a plaidé pour une démocratie participative dans l'octroi de l'immobilier industriel en adoptant des mécanismes de concertation avec les investisseurs.

Dans le même sens, il a souligné que le président de la République donne la priorité aux activités industrielles car elles contribuent à alléger la facture des importations. L'objectif est de faire de 2022 l'année de l'investissement et de la relance économique. Et comme le développement ne peut se faire sans l'apport des populations, le chef de l'exécutif a écouté longuement les nombreuses préoccupations soulevées par les maires d'El Kseur et de Fenia- Ilmathen, ainsi que les citoyens de ces deux communes limitrophes à cette zone industrielle.

Une occasion pour les deux édiles de soulever divers problèmes liés à l'aménagement des routes et autres insuffisances dont souffrent des habitants des deux communes.

Dans ses réponses, le wali a assuré les citoyens et les maires que «les pouvoirs publics s'efforcent toujours de prendre soin de ces préoccupations, selon les priorités et dans le respect des dotations financières disponibles», selon, toujours, le même communiqué, ajoutant que «les opérations de grande importance sont enregistrées dans le cadre du budget de l'État et des communes, ainsi que le Fonds de garantie et de solidarité des groupes locaux qui financent un certain nombre de projets de développement qui ont une relation directe avec l'amélioration du niveau de vie des citoyens». La zone d'activités industrielles d'El Kseur sera, une fois achevée, une véritable plate-forme d'investissement avec ses 174 lots créés. Située dans le prolongement de la zone urbaine de la commune d'El Kseur et dans la commune de Fenia, cette zone occupe une position stratégique car elle se situe à 24 km du port et de l'aéroport de Béjaïa, à deux kilomètres de la voie ferrée, en plus de sa proximité avec les RN 12, reliant Tizi Ouzou à Béjaïa, et RN 26, reliant El Kseur à Alger. Une position qui fait d'elle la convoitise de nombreux investisseurs qui attendent impatiemment son achèvement.

Cette zone est conçue pour recevoir des «activités non polluantes» en relation avec les potentialités de la région, tel l'agroalimentaire. Les activités projetées relèvent des industries mécaniques, chimiques, pharmaceutiques, électroniques, textiles, de transformation de bois et de plastique et les TIC avec comme prévision la création de quelque 9500 emplois. Pour toutes ces activités, une zone logistique sera mise en place, comprenant des espaces de stockage et d'entreposage, des structures d'accompagnement et de soutien. Reprise en 2018 après avoir été gelé, le chantier avance toujours avec l'entame de la réalisation des amenées (réseau de gaz, d'électricité et l'eau), c'est d'ailleurs sur ce point que les responsables de la wilaya ont insisté avant-hier lors de cette visite d'inspection.