Dépendance à Internet quand tu nous tiens! L'Algérien est devenu gourmand en terme de consommation de données mobiles. Le volume du trafic Data consommé a doublé en une année, en passant de 706 millions Gigaoctets (Go) durant le 1er trimestre de 2021 à 1486 millions Go (1,4 Téraoctets) durant le 1er trimestre de 2022, relève l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce), dans son dernier rapport. Ce document élaboré selon une population algérienne estimée à 44,08 millions et de 7,34 ménages précisément 7,34 millions, a fait état de près de 47 millions d'abonnés à l'internet fixe (Adsl, Ftth et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été enregistrés durant le 1er trimestre 2022 en Algérie, contre 43,5 millions durant la même période de 2021, indique l'Arpce. Le gendarme des télécoms a ainsi fait part d'une évolution à la hausse du nombre des abonnées qui s'établit à «près de «8%». Le nombre total des abonnés à Internet a atteint 46,9 millions durant le 1er trimestre de 2022, alors qu'il était de 43,5 millions durant le 1er trimestre de 2021, «soit une évolution de 7,93% en l'espace d'une année», précise le rapport. Le même document a également précisé que «concernant l'Internet fixe, sur les 4,2 millions d'abonnés à ce service, 2,7 millions étaient abonnés à l'Internet haut débit (Adsl), 1,3 million à la 4G LTE fixe, 216.900 à la fibre optique jusqu'au domicile (Ftth) et 443 à la technologie Wimax, entre autres. Le nombre d'abonnés à la téléphonie en fibre optique (Ftth) a, quant à lui, plus que doublé. Il est passé de «92.937 au 1er trimestre de 2021 à 216.900 au 1er trimestre de 2022», relève encore l'Arpce. Le taux de pénétration aux réseaux de téléphonie fixe a enregistré également une légère évolution, atteignant les 11,80% au 1er trimestre de l'année en cours, contre 10,96% durant la même période de l'année précédente.

Le même rapport a également noté que «sur le nombre global d'abonnés à l'Internet fixe (4,2 millions), 97,5% étaient des abonnés résidentiels contre seulement 2,4% d'abonnés professionnels». Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet fixe, 1,3% disposent de débits entre 8 Mégas et 10 Mégas, 82,6% entre 10 Mégas et 20 Mégas et 15,98% entre 20 Mégas et 100 Mégas et 0,05% plus de 100 Mégas, indique l'Arpce. Le nombre d'abonnés aux réseaux de téléphonie fixe (filaire, 4G LTE et fibre Ftth) a dépassé les 5,20 millions au 1er trimestre de 2022, alors qu'il était de 4,82 millions à la même période de 2021, soit une évolution de 7,83%, ajoute le document. Sur les 5,20 millions d'abonnés aux réseaux de téléphonie fixe au 1er trimestre de l'année en cours, 4,75 millions étaient des abonnés résidentiels et 447.436 des abonnés professionnels, précise la même source. Il en ressort dudit rapport que les Algériens utilisent beaucoup le téléphone portable. Le trafic voix généré dans les réseaux de téléphonie mobile a atteint un volume de 41574 millions de minutes au 1er trimestre de l'année en cours, soit une augmentation de 1,81% par rapport à la même période de l'année précédente, indique l'Arpce. Sur les 41574 millions de minutes, 86,63% ont été réalisés en intra-réseau, 13,27% en trafic national sortant, 0,06% en trafic international sortant et 0,05% en trafic international entrant, indique le même rapport. Le trafic SMS généré dans les réseaux de téléphonie mobile a atteint, quant à lui, un volume de 2483 millions de SMS durant le premier trimestre en cours, soit une évolution de 11,30% par rapport à la même période en 2021. Sur les 2483 millions de SMS, 88,96% ont été réalisés en intra-réseau, 9,95% en trafic national sortant, 0,08% en trafic international sortant et 1,01% en trafic international entrant, ajoute la même source. Le taux de pénétration au réseau de la téléphonie mobile a atteint, quant à lui, 108,15% durant le 1er trimestre de l'année 2022, contre 104,65% durant le 1er trimestre de l'année 2021, relève l'Arpce. Cela avant d'expliquer que cette hausse est due, en particulier, à «la légère progression du marché de téléphonie mobile».