L'affaire des 48 migrants africains assassinés par la police marocaine alors qu'ils essayaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, depuis la ville de Nador, rebondit à nouveau et ne cesse d'alimenter les médias internationaux et intéresser les organisations internationales et régionales. Le dernier rebondissement de l'affaire fait savoir que «74 organisations ont adressé une lettre à l'ONU pour dénoncer les violations des droits de l'homme, suite à la tragédie ayant conduit à la mort de dizaines de migrants d'origine africaine, brutalement tués par la police marocaine alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis la ville de Nador», affirme l'agence EuropaPress.

Le régime du Makhzen est plongé jusqu'à la moelle des os dans une crise interne des plus délicates, alors que sur le plan externe il vient d'être poursuivi par des organisations des droits de l'homme d'envergure internationale. La lettre destinée aux rapporteurs des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants et sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, comporte des signatures appartenant à des organisations non gouvernementales (ONG) dont l'apport aux questions inhérentes aux droits de l'homme et des libertés, risque de renverser la donne et mettre le régime du Makhzen devant ces crimes au sein de l'instance onusienne. Il s'agit de «la Commission espagnole d'aide aux réfugiés (Cear), Médecins du monde et Save the Children» et d'autres organisations militant dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. La lettre envoyée aux rapporteurs des Nations unies précise que «la réponse disproportionnée à travers l'usage excessif de la force, par des agents de l'Etat, a causé la mort d'au moins 37 personnes, des centaines de blessés, des expulsions sommaires, des déportations, des détentions arbitraires et même l'entrée sur le territoire espagnol des agents de l'Etat marocain, pour procéder aux expulsions, a été enregistrée», souligne-t-on.

La tragédie de migrants africains supprimés par la police marocaine va prendre une tournure gravissime au niveau international. Le régime du Makhzen aura à répondre de ses crimes devant l'instance onusienne. Le compte rendu envoyé aux rapporteurs de l'ONU exige qu'«une visite conjointe de ces rapporteurs sur les lieux des événements afin de s'intéresser à ce qui s'est passé pour que les mesures nécessaires soient prises à même d'éviter une autre tragédie», souligne-t-on.

L'ouverture d'une enquête internationale indépendante est devenue la revendication centrale de toutes les organisations des droits de l'homme et de celles qui défendent les droits des migrants, y compris à l'intérieur du Maroc. Le régime marocain est pris en tenaille, cette fois ces pratiques répressives et despotiques sont dénoncées au niveau international, ce qui fera de lui une persona non grata par les instances et les institutions internationales et régionales. Le régime du Makhzen vit la pire des périodes de son histoire politique. L'encerclement est devenu manifeste au niveau interne, par le peuple marocain qui ne décolère pas et ne faiblit pas dans sa quête mobilisatrice afin d'exiger un changement en profondeur quant à la situation dramatique qu'il subit, sur les plans économique, social et politique; s'ajoute à cela son isolement au niveau international, qui prend de l'ampleur, à cause de ces méthodes illégales et aventurières concernant la gestion des relations avec ses vis-à-vis régionaux et internationaux.L'internationalisation de l'affaire des 48 migrants africains tués par la police marocaine, dans l'enclave espagnole de Melilla, depuis la ville de Nador, va mettre le régime du Makhzen dans une situation gravissime.

Cette position va exacerber la crise interne qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Le régime marocain est assiégé aux niveaux interne et externe. C'est l'étau qui se resserre de plus en plus, au rythme d'une crise structurelle qui risque d'emporter le Maroc.