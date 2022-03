L'humanité s'apprête à fêter la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars représente la date charnière et symbolique de cette journée de lutte pour asseoir la parité et consacrer le droit plein et entier entre les femmes et les hommes.

Le monde connaît des mutations et une effervescence quant à son remodelage et sa reconfiguration.

Les droits des femmes sont et resteront des revendications de l'heure de par le monde. Tant que la parité et l'égalité concrète, instituées par des lois, n'ont pas été satisfaites, lesdites revendications persisteront et le combat pour leur matérialisation continuera à faire entendre de lui. Il faut rappeler que la Journée internationale des droits des femmes s'est manifestée par des grèves des femmes ouvrières pour exiger l'amélioration de leur condition et demander le bannissement de leur exploitation effrénée et toutes les formes de la discrimination. Ce sont les femmes ouvrières qui ont imposé? par leurs luttes? le droit au suffrage universel et d'autres droits économiques et sociaux.

C'est en Amérique du Nord et en Europe que la cause a pris de l'ampleur et de la véracité à travers une lutte héroïque qui a été incarnée par le symbole de ce combat, l'Allemande Clara Zetkin, qui était à la tête du Secrétariat international des femmes socialistes et a proposé l'instauration d'une journée des femmes dans le but d'accélérer le processus des luttes pour la reconnaissance des droits des femmes au plan politique, économique et social. L'Algérie n'est pas en reste de ce combat pour la restitution de la dignité de la femme et de son émancipation. À ce propos, la femme algérienne a fait preuve de témérité et de sacrifice inouï pour libérer le pays du joug colonial. Elle a apporté sa pierre à l'édifice d'un Etat national en s'engageant dans la lutte de Libération nationale. Un tel tribut ne peut être que salvateur pour le pays et son indépendance. La femme algérienne a contribué d'une manière indéniable aux tâches de l'édification nationale. Elle s'est impliquée dans toutes les luttes du progrès et de modernisation du pays. C'est dire que la femme algérienne a été une partie prenante active dans la mise en place d'un Etat souverain et indépendant par ses sacrifices et ses luttes qui ne sont plus à démontrer ou à prouver. Elle a embrassé la vie active en devenant médecin, enseignante, ingénieur et pilote. Elle a montré qu'elle est en mesure d'être une dirigeante et une haute fonctionnaire dans les institutions de l'Etat. Ce degré de compétence et le sens de responsabilité dont ont fait preuve les Algériennes doivent être valorisés et capitalisés de manière à leur permettre de vivre leur condition et leur statut en tenant compte de leur sacrifice et de leur abnégation à l'égard de la patrie. La société n'arrive pas à se démarquer par rapport aux nombreux clichés qui font de la femme une entité sous le tutorat de l'homme et de ses fantasmagories relevant de l'approche de supériorité et de misogynie des plus éhontées. Le regard patriarcal s'abat sur la femme d'une manière criarde, c'est là toute l'atteinte qui se manifeste à l'égard de la femme algérienne qui est vue comme une éternelle mineure. Le Code de la famille est une épée de Damoclès sur la tête des femmes algériennes livrées à un statut de dernier plan en termes des droits et d'affirmation en dehors de la contrainte sociale et le poids des traditions au sens large du terme. La femme algérienne vit au rythme et palpitations de sa patrie, elle s'engage dans toutes les luttes de la sauvegarde de la nation et de l'Etat national. Célébrer la Journée internationale des droits des femmes c'est d'abord s'inspirer des luttes des aînées qui ont pavé la voie pour que la femme engrange des droits et des acquis de par le monde.