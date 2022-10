Le secrétaire général du FLN a tenu, hier, une rencontre avec ses députés pour débattre la position du parti vis-à-vis de la Déclaration de politique générale du gouvernement qui sera présentée, aujourd'hui, en plénière à l'APN par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Abou El Fadhl Baâdji a appelé les députés à débattre cette Déclaration d'une manière «constructive» et «sérieuse», en relevant les points positifs et négatifs et en pointant du doigt les secteurs à la traîne ou ceux ayant enregistré «un échec». Il précisera dans la foulée que «l'intérêt de l'État passe avant celui du parti.». «Vous êtes tenus d' être à la hauteur de ce moment «historique» que traverse l'Algérie à travers, ajoute-t-il, «les nombreux chantiers de réforme lancés et les objectifs de développement tracés...». «Vous êtes aussi tenus d'être au coeur de ces défis auxquels est confrontée l' Algérie», a-t-il réitéré. Il a également appelé ses députés à interroger le gouvernement «sur le taux d' exécution de son Plan d'action, adopté il y a plus d'une année, et à propos de la satisfaction des préoccupations des citoyens». «Je vous conseille d'insister, notamment sur la lutte contre la bureaucratie et tous les aspects de l'inaction, la défaillance et l'échec ainsi que sur les mesures prises pour corriger les lacunes et faire la prospective à même d'atteindre les objectifs tracés», a-t-il ajouté.

En abordant la position du parti par rapport à l'Exécutif, il a indique: «Notre soutien à l'aspiration de construire une Algérie forte et prospère ne découle pas du néant, d'un soutien formel ou d'un soutien par intérêt, mais d'un soutien fondé (...), nous sommes des partenaires authentiques et sincères avec le gouvernement pour la réalisation des aspirations de la population à travers nos deux ministres au gouvernement et nos groupes parlementaire dans les deux chambres et nos élus dans les assemblées locales ainsi que nos militants à travers le territoire national..».

Le même orateur a qualifié ce partenariat de «responsable», qui oblige, poursuit-il, «le parti à être aussi bien vigilant que solidaire prêt à soutenir et défendre les institutions de l' État et le peuple...». D'après l'intervenant, «il n'est pas exagéré de dire que l' Algérie change aujourd'hui dans le sens de répondre aux aspirations du peuple et aux aspirations des jeunes...». «Nous sommes partisans de la réforme et du changement, mais nous ne sommes pas partisans de la désinformation et de la confrontation, sachant que la position la plus facile en politique est de critiquer, de rejeter, de faire des déclarations négatives et nihilistes et en lançant des jugements à l'emporte-pièce, en noircissant le tableau et en encourageant le doute et le soupçon...», a-t-il lancé également.