Dans ce sens, le Groupe a annoncé la signature d'un accord conjoint avec la société mondiale des télécommunications Bics pour la création d'un business modèle innovant pour les services vocaux qui fournira de nouvelles solutions dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la protection contre la fraude et autres. À cette occasion, le membre délégué et Président- Directeur Général du Groupe Ooredoo, M. Aziz Aluthman Fakhroo a déclaré: «Pour Ooredoo, ce partenariat vise à augmenter le flux des affaires et nous aidera sans aucun doute à anticiper les besoins d'un nouvel écosystème de télécommunications. Nous nous engageons à investir dans l'innovation, la technologie et à développer les compétences des particuliers pour assurer notre capacité d'offrir à nos clients les meilleurs produits et services possibles dans tous nos marchés.. L'un des éléments clés de la première phase de ce plan de déploiement concernera la constitution d'une équipe de professionnels pour échanger les idées, les expériences et les ressources entre les deux partenaires et assurer une forte concentration sur l'expérience client.» De son côté, le président du conseil d'administration de Bics et le P-DG de Proximus (la société mère de Bics), Guillaume Boutin a déclaré: «Ce partenariat considéré comme étant une collaboration innovante confirme l'engagement de Ooredoo et Bics à soutenir la croissance et le leadership dans le marché quant à l'écosystème de communication vocale moderne. Avec un marché des services vocaux en plein essor, il est primordial de fournir la qualité, la stabilité et la protection pour suivre le rythme des besoins futurs des réseaux des opérateurs et abonnés.» À cet effet, Sheikh Mohammed Bin Abdullah Al Thani, le vice-président- directeur général du Groupe Ooredoo et Directeur général de Ooredoo Qatar, a déclaré: «Nous recherchons constamment des opportunités nous permettant d'améliorer l'expérience client et de développer nos services élémentaires. Ce partenariat s'appuiera sur les solides assises internationales dont jouissent les deux sociétés, afin de permettre aux deux parties d'enregistrer la croissance et de garantir la capacité à respecter nos engagements envers nos clients, voire même dépasser leurs attentes dans les années à venir.» Pour sa part, Matteo Gatta, le P-DG de Bics a déclaré: «Nous sommes fiers de soutenir les efforts de Ooredoo pour l'innovation dans l'expérience client grâce à la transformation digitale, et de contribuer à travers un rôle clé dans la région en tant que partenaire des télécommunications fiable pour Ooredoo. Nous avons déjà eu des collaborations fructueuses avec Ooredoo dans certains de ses marchés sur plusieurs années.