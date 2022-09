Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a fait part, aujourd’hui, depuis la wilaya de Constantine de la décision de son département ministériel de produire l’insuline par le groupe Saïdal le « plus vite possible ». En visite à l’unité de production de Constantine relevant du Groupe public Saïdal, le ministre a indiqué qu’il « faudrait que cette usine reprenne sa vocation initiale, à savoir la production de l’insuline et prévoir également la fabrication des stylos injectables ». Au cours d’une conférence de presse animée au siège de cette unité, Aoun a estimé que la production de l’insuline « était à la portée des cadres de cette usine », en les appelant à se redéployer, aujourd’hui plus que jamais, pour permettre à l’Algérie de « sortir des griffes » des laboratoires qui ne cessent de spéculer à ce sujet. A ce titre, le ministre qui a indiqué qu’il « comptait sur l’équipe de Saïdal » pour réussir l’opération de production de l’insuline, d’autant plus, a-t-il ajouté que la « volonté et l’outil de production existent », a appelé les responsables concernés à reprendre la production de l’insuline « dans les meilleurs délais ». « Je veux des résultats d’ici à la fin d’année et c’est possible », a soutenu le ministre de l’Industrie pharmaceutique, qui a fait part de la volonté de développer ce marché en réalisant une « extension pour les stylos injectables ». L’avenir de cette unité de production « n’est pas condamné », a-t-il insisté, précisant qu’il s’agit de « faire rapidement un audit concernant cette unité de production, cerner les lacunes et le ministère est là pour aider et intervenir au service de l’intérêt national ».