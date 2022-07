Les citoyens ont baissé la garde. Une aubaine pour Omicron et ses sous- variants. La situation qui semblait être maîtrisée donne des signes évidents de dégradation. L'institut Pasteur d'Alger dresse un constat qui appelle à plus de vigilance avant qu'il ne soit trop tard. Écoutons. Dans le cadre de ses missions d'appui à la santé publique, notamment en ce qui concerne la surveillance de la circulation du virus SARS-CoV2 et de ses différents variants, l'institut Pasteur d'Alger a relevé les éléments suivants: à la suite de la vague du mois de janvier dernier, due à la circulation du variant Omicron et notamment le sous-variant BA1 puis le sous-variant BA2, un déclin de l'activité virale a été enregistré, ce qui a engendré une accalmie notable au niveau des structures de santé à travers le pays. Il ajoute que depuis le mois juin, un nouveau sous-variant d'Omicron, le BA5, a été détecté dans certaines wilayas de notre pays, qui a progressivement remplacé le sous-variant BA2 qui circulait jusque-là.

L'IPA a relevé qu'une augmentation de l'intensité de circulation du BA5 à partir de la semaine du 3 juillet a été corrélée à une légère hausse des cas de Covid-19, au cours de ce mois. Aussi, pour l'institut Pasteur, il n'est pas surprenant de constater une augmentation des cas dans les prochains jours, cela fait partie du cycle d'évolution des virus.

Quels sont les symptômes de ce sous-variant?

BA5 est donc un sous-variant issu de mutations du variant Omicron. Les signes cliniques les plus fréquents évoqués sont la fatigue, la toux, la fièvre et les maux de gorge et de tête avec une durée des symptômes plus longue, qui peuvent mettre de 7 jusqu'à 10 jours pour disparaître. Notons que les personnes infectées par les précédents sous-variants d'Omicron (BA1 et BA2) peuvent être contaminées une deuxième fois par le sous-variant BA5. Partant de ce constat, l'institut Pasteur d'Algérie tient à rappeler à nos chers concitoyens, tel que repris plusieurs fois par l'OMS, que la pandémie est loin d'être terminée comme on peut le constater par l'apparition d'autres sous-variants, sous étroite surveillance. Il rappelle par-là, la nécessité de rester vigilants et d'observer les mesures du protocole sanitaire adopté depuis le début de la pandémie de Covid-19.