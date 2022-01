Le moudjahid Othmane Belouizdad n'est plus. Il est l'un des membres du groupe historique des 22.

Il est le dernier des Mohicans d'une période historique pétrie de rêves et d'utopie. Une utopie de la libération et de l'affranchissement du joug colonial. Othmane Belouizdad s'est identifié au combat libérateur contre l'Empire colonial français tel un troubadour. Il a formulé le rythme de la lutte anticoloniale tel un hymne digne d'un chant de partisans. Il était le partisan de l'Algérie libre et indépendante.

Ce dernier témoin de l'épopée de Novembre 54 est l'exemple type des hommes qui ont consacré leur vie à l'abnégation et le sacrifice suprême, celui de la restitution de la patrie qui a été squattée par les envahisseurs et les criminels de l'humanité. Le moudjahid Othmane Belouizdad a vu le jour dans une ambiance politisée. Ses deux frères, Mohamed et Sahnoune étaient engagés mordicus dans le Mouvement national. Le premier, Mohamed Belouizdad, le frère aîné, était le premier chef de l'Organisation spéciale, l'OS. Le deuxième, Sahnoune Belouizdad, était un membre actif du PPA-MTLD. Il était victime d'une série de tortures par la police française lors du déclenchement de la guerre de libération sous la bannière du FLN-ALN. C'est dire que feu Othmane Belouizdad était prédestiné à embrasser le monde de l'engagement révolutionnaire et d'être parmi les pionniers qui ont accéléré la marche de la révolution vers le recouvrement de l'Indépendance nationale. Othmane Belouizdad savait par son instinct révolutionnaire que l'heure de la libération était venue et que les atermoiements et les tergiversations qui ont caractérisé le Mouvement national à travers la crise du PPA-MTLD ne pouvaientt être résolus que par la voie armée. Il n'a pas trop cogité ni réfléchi pour se convaincre de la nécessité de la lutte armée pour en finir avec le statu quo colonial et des luttes intestines et de «zaïmisme» qui frappait de plein fouet le Mouvement national. La rencontre du groupe des 22 qui s'est déroulée dans la discrétion totale un certain juin 1954 à Clos-Salembier, était le facteur déclencheur de l'engagement révolutionnaire de Othmane Belouizdad. Lui, le frère de celui qui a été le premier chef de l'Organisation spéciale l'(OS), ne pouvait démériter et faire volte-face par rapport à une coordination d'efforts et réorganisation de fourmi de personnes de la taille de Mostefa Ben Boulaïd, Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M'hidi et d'autres figures de proue du Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action (CRUA). Il a marqué son nom en or en rejoignant le groupe historique dont l'appellation se confond avec les pionniers et les précurseurs de la révolution de Novembre 1954.

Othmane Belouizdad a passé un temps des plus durs de sa vie en subissant les supplices, les tortures et des transferts d'une prison à une autre y compris dans les prisons d'outre-mer. Il était parmi les premiers qui ont assumé la tâche d'attaquer les symboles du colonialisme à travers ses institutions et édifices.

Cet acte de bravoure l'a privé pendant des années de continuer sa lutte aux côtés de ses frères en armes.

Sa libération n'est devenue concrète qu'une fois le cessez-le-feu a été proclamé et l'amnistie mise en branle après les négociations qui ont mené aux accords d'Evian.

L'exemple de Othmane Belouizdad doit servir comme enseignement pour les générations actuelles et futures. Il rappelle surtout que la jeunesse est une source intarissable en matière de créativité et de sacrifice suprême. Le groupe des 22 dont Othmane Belouizdad a fait partie,n' était constitué que de jeunes. C'est dire que la conscience politique et le sens aigu à l'égard de la patrie ont fait que le pays a pu restituer sa souveraineté et recouvrir son indépendance nationale grâce à la conviction inébranlable de cette génération qui a voué sa vie à l'abnégation et le combat libérateur. Othmane Belouizdad faisait partie de cette jeune génération qui a réalisé le miracle de l'indépendance de l'Algérie.