La direction des Domaines de l’État de la wilaya de Batna a décidé une suspension conservatoire à l’encontre de trois de ses fonctionnaires, apprend-on de source interne à ladite direction. Il s’agit, selon la source qui a donné l’information, de l’inspecteur principal, délégué pour la gestion d’une promotion immobilière publique, du responsable financier de la même promotion et de la secrétaire. Selon les explications apportées par notre source, la décision est survenue après que les trois mis en causes aient été condamnés par la cour correctionnelle de Batna, pour une affaire d’escroquerie, dont les victimes sont au nombre de 911 personnes. Aux termes des sentences retenues à l’encontre des trois accusés, l’inspecteur principal a écopé d’une peine d’un an de prison ferme assortie d’une amende de 100 millions de centimes, pendant que ses coaccusés ont été condamnés à trois ans de prison ferme pour le responsable financier et un an pour la secrétaire. Les trois accusés, répondant, respectivement, aux initiales M. W, J.A et S.CH, ont fait l’objet de poursuites judiciaires, suite à leur implication dans une affaire d’escroquerie, nous dit-on. L’inspecteur principal est accusé de mauvais usage de la fonction et escroquerie (détournement de fonds privés), alors que les deux coaccusés, le responsable financier et la secrétaire sont accusés de complicité. Les relents de l’affaire remontent à 2018, lorsque des fonctionnaires de la direction des Domaines publics, ont déposé une plainte pour escroquerie, à l’encontre de l’inspecteur principal des Domaines publics, étant le directeur délégué d’une promotion immobilière relevant du secteur public, le responsable financier de la promotion et de la secrétaire, ont fait savoir les mêmes sources.