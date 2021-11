Des étudiants brillants, des invités inspirés et des parents fiers! L'hôtel Sofitel d'Alger était, mardi dernier, le théâtre d'une cérémonie riche en émotion. Il s'agissait de la remise des diplômes aux étudiants de l'École privée d'enseignement supérieur, Insag Business School d'Alger. Habillés de la fameuse «toge étudiante», une centaine d'étudiants de cette grande école ont été distingués. Ils étaient chaleureusement accueillis par le directeur général de ce prestigieux établissement, Abdelali Derrar. Sourire aux lèvres, il était très content de recevoir ceux qu'il aime affectueusement appeler «mes enfants». Quatre spécialités, du riche éventail de formations que propose l'Insag, étaient à l'honneur, en l'occurrence le Bachelor en assurances, la licence en sciences commerciales, le MBA en management opérationnel et le MBA en marketing et communication digitale, seule formation supérieure du genre en Algérie. Une spécialité innovante proposée en collaboration avec l'Ecole des nouveaux métiers de communication (Efap Paris). Notre journaliste et rédacteur en chef -Web, Walid Aït Saïd, faisait partie des lauréats du MBA DMB. Il a même été major de sa promotion. 18 mois de dur labeur qui se sont traduits par une thèse professionnelle sur l'impact du coronavirus sur la digitalisation de l'Algérie. Dans ce document de près de 130 pages, il est revenu sur l'accélération de la transformation numérique de certains secteurs lors de cette crise sanitaire. Il a également exploré des pistes, afin de capitaliser l'évolution numérique qu'a engendrée cette pandémie, tout en faisant des recommandations pour réussir la transition de l'après- Covid-19. Un travail de fond soutenu en juin 2020, qui était une première à l'époque, qui a ravi les jurys, ce qui lui a permis de recevoir le trophée de premier de sa «promo» des mains de Abdelhakim Berrah, président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) qui est aussi président du conseil pédagogique de l'Insag. Riche en émotions, cette belle cérémonie a été réhaussée par la présence d'invités de marque. En plus du président de la Cosob, il y avait le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (Cnma), Chérif Benhabiles. Étaient également présents: la présidente-directrice générale de la Compagnie d'assurance des hydrocarbures (Cash), Widad Belhouchet, le P-DG d'Alliance assurance, Hassen Khelifati, le DG de Mapfre Algérie, Mustapha Rezzoug et le directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie, Fawzi Derrar.

D'autres entreprises publiques et privées étaient représentées par leurs directeurs et leurs cadres supérieurs, à l'instar de la Caar Assurance, GIG Algeria (ex-2A), Caramma Assurance, la BDL, la BNA... Ils ont tous comme point au commun d'avoir fait confiance à l'Insag pour la formation de leurs cadres supérieurs. Les responsables de ces entreprises ont, d'ailleurs, tenu à rendre un vibrant hommage au professionnalisme de Abdelali Derrar, un des pionniers de l'enseignement privé en Algérie, puisqu'il a lancé son école il y a de cela 30 ans. Accompagné de ses fidèles «acolytes», Lounès Messani et El Hadi Ouarzeddini, il gère d'une main de maître son établissement où seuls le sérieux et la rigueur font foi, ce qui lui a permis de gagner la confiance des acteurs du marché du travail. Non seulement les entreprises lui confient leurs employés pour les former, mais elles aiment recruter les diplômés de son école. «99% de nos étudiants sont recrutés 3 mois après l'obtention de leur diplôme», se targue-t-il d'être parvenu. De plus, cette grande école, qui propose des diplômes en coordination avec de grands instituts étrangers, s'est adaptée à son temps, en proposant des formations en digital, pour différents niveaux. L'intégration dans la direction de Nassim Lounès, spécialiste en la matière, est là pour réussir son nouveau défi. L'Insag c'est donc 30 ans, sans aucune ride mais avec de grandes perspectives...