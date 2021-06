Leur enfance a été bouleversée, leurs petits corps souffrent et leur envie d'être comme les autres est un rêve. Ces enfants atteints du cancer sont particuliers. Pourtant, ils gardent le sourire, se battent comme des grands et luttent contre une maladie sournoise. Pour leur offrir un petit rayon de soleil, deux associations, établies à Constantine, «Waha» et Kafil El-Yatim ont, en collaboration avec le centre commercial «Ritadj Mall» consacré un espace pour ces enfants qui véhiculent le bonheur, malgré leur état de santé. Des animateurs ont été mis à leur disposition pour leur apprendre à dessiner et un déjeuner, selon le régime de chaque cas, leur a été offert. Une quinzaine d'enfants accompagnés de leurs parents et proches ont été reçus à bras ouverts dans cet espace pour leur faire oublier un moment l'endurance du traitement plutôt ardu à supporter.

Ces initiatives sont devenues rares de nos jours, notamment depuis plus d'une année avec l'avènement de la Covid-19, un virus qui revient en force à Constantine, ces derniers jours, emportant des vies, d'où les précautions draconiennes prises par les organisateurs, à savoir les gestes barrières, pour protéger aussi bien les enfants que leurs parents venus les assister. Ainsi, sous les yeux du public et des proches de ces enfants qui cherchent à oublier leur souffrance, un instant, a eu lieu ce petit concours de dessin où chaque enfant sera récompensé. En effet, des cadeaux ont été distribués pour chacun d'eux marquant la joie de cet instant permettant le dessin d'un sourire angélique sur leurs petits visages fatigués à cause du traitement, souvent insupportable, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ce n'est pas la première fois que ce centre commercial organise des activités pour les enfants. D'ailleurs, il y a tout un programme qui touche plusieurs catégories d'enfants.

Enfin, l'essentiel est que ceux-là partent, contents et satisfaits, avec un peu plus de confiance en eux.