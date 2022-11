Le commandement de l'Armée nationale populaire au niveau de la 5e Région militaire a organisé les 8 et 9 novembre des journées portes ouvertes sur l'information géographique et son rôle dans la prise des décisions. La manifestation a été organisée au niveau de l'université Salah Boubnider (Constantine-3) où plusieurs communications ont été données au public et, notamment aux étudiants présents en force lors de cet évènement. Une rencontre s'inscrivant dans la cadre du plan de communication de l'ANP 2022, visant à informer le public sur les différentes activités militaires. En milieu militaire, la connaissance du milieu naturel et artificiel d'un champ de bataille constitue à l'évidence, comme rapporté sur le site du ministère de la Défense nationale, «l'un des plus importants facteurs dans le processus d'aide à la décision». L'influence de l'information géographique est, en effet, un fait décisif permettant de définir une organisation mais aussi de dégager les équipements nécessaires, la stratégie d'entraînement et les exigences logistiques des différentes forces. En un mot c'est à partir de l'information géographique qu'il est possible de mettre en oeuvre une « planification des opérations militaires, aux choix des tactiques à utiliser et à la faisabilité des différentes stratégies militaires». L'information joue un rôle primordial dans les opérations militaires. Celle-ci se définit comme «une science, au sens large, de la relation entre le milieu et l'homme afin de fournir une vision globale de la mission du militaire» et se révèle « indispensable pour maîtriser tous les facteurs d'action sur le terrain dans des opérations devenues interarmes et multinationales, employant des systèmes d'armes nouveaux». Tels sont, entre autres, les thèmes retenus lors de ces journées portes ouvertes ayant permis de souligner que «l'information géographique ne sert pas uniquement à faire la guerre». Elle est essentielle, au travers de la connaissance du terrain, des populations en présence et de leurs cultures par exemple, dans le cadre de missions de maintien de la paix et d'application des accords internationaux. Le site du ministère de la Défense nationale précise que «la conception de la géographie ne se limite pas à une analyse théorique. Elle sert également à un usage immédiat et pragmatique. Ses rapports avec la tactique et la stratégie opérationnelles sont indissociables, tout art militaire se conçoit dans une dimension spatiale». Elle reste, néanmoins «le fondement de la pensée et de l'action militaire. Elle apporte un soutien pour le renseignement qu'elle propose, une aide à la décision et un appui aux forces en opération». À noter que ces journées portes ouvertes ont été inaugurées mardi dernier en présence des autorités civiles et militaires I