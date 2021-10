Le programme d'appui à la diversification industrielle et à l'amélioration du climat des affaires «padica», est un élément qui vient de s'ajouter au partenariat encore quelque peu déséquilibré entre l'Algérie et l'UE dans le domaine de l'industrie. Ce nouveau programme vise à donner du souffle à une industrie qui a très largement pâti des Accords d'association, dont les résultats sont loin de satisfaire Alger. Donner du sens au partenariat en le rénovant est l'objectif central des acteurs algériens et ceux de l'Union européenne. Il est question d'atteindre le résultat qui a été tracé lors de la signature de la convention de financement du «padica» en 2016. Cette convention permet au «au ministère de l'Industrie et des Mines d'assigner les objectifs spécifiques au secteur industriel et au monde des affaires», précise le manuel encadrant le partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne dans ce domaine. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ahmed Zeghdar, avait souligné à propos de ce programme d'appui qu' «il s'agit de relever le défi de la diversification économique que le gouvernement a fixé comme objectif à atteindre à travers l'amélioration du climat des affaires de nos entreprises». C'est l'attitude de l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, Thomas Eckert, qui a indiqué que «padica est un programme ambitieux qui converge avec les orientations algériennes tendant vers la diversification de l'économie du pays et à améliorer le climat des affaires». Mais le représentant de l'UE en Algérie avait rappelé que «la diversification industrielle est un défi global et non pas spécifique à l'Algérie. C'est le cas dans d'autres pays, comme en Allemagne, face à la fin annoncée du charbon et du moteur automobile à combustion d'ici 2030», a-t-il rappelé. Le programme d'appui à la diversification industrielle et à l'amélioration du climat des affaires doit, selon les spécialistes et les experts des deux côtés, atteindre son but d'ici la fin de l'année 2025. Mais ce programme pourrait connaître une version nouvelle à la lumière de l'évolution que connaît l'économie du pays et de son industrie, selon les intervenants qui ont abondé dans le sens de renforcement de la coopération dans le domaine économique et surtout dans le domaine des affaires. L'agroalimentaire, la mécanique automobile, l'électronique et l'électroménager, les mines, la pharmacie, le textile et le cuir, la chimie et ses dérivés ainsi que la pétrochimie et la plasturgie, seront les cibles de choix du programme «padica». Le programme «padica» se définit comme projet qui est déterminé à travers ses trois points nodaux, à savoir le renforcement des institutions et des programmes d'appui aux entreprises à travers la réalisation. Le deuxième point essentiel dans la charte du padica réside dans l'appui au ministère de l'Industrie et des Mines dans la mise en oeuvre de quelques projets pilotes de politique industrielle. Le troisième point qui n'est pas des moindres dans l'échelle des préoccupations majeures du programme «padica», est bien l'amélioration de l'environnement global des entreprises. Ce volet, qui constitue l'ossature du programme, s'exprime à travers deux éléments essentiels en mesure de booster les entreprises ciblées dans le cadre dudit programme. Il s'agit d'«appuyer les travaux du Comité national dédié à l'amélioration du climat des affaires, à travers la réalisation d'études juridiques et économiques et/ou des activités de coaching au profit des tutelles impliquées dans l'élaboration des réformes législatives et réglementaires de l'environnement des affaires en Algérie. À noter que cette composante du programme est prévue pour être mise en oeuvre en gestion indirecte avec la Banque mondiale», mentionne-t-on. La coopération industrielle entre l'Algérie et l'Union européenne est en train de connaître un nouveau démarrage. C'est une coopération où les rapports gagnant-gagnant auront la primauté dans le cadre du programme «padica». Le pragmatisme et les intérêts de tout un chacun seront l'élément qui boostera l'échange des expériences et des études dans le domaine industriel et ses défis à l'aune des transformations que connaît ce secteur, mais aussi au niveau du monde des affaires et l'exigence de l'amélioration du climat de ce dernier pour réaliser le résultat escompté en termes de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne.