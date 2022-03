La redynamisation du secteur de l'industrie, notamment automobile, l'augmentation de la production, le renforcement des exportations et la récupération du foncier ont constitué les déclarations phares du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Chlef. Le dossier de l'industrie automobile est d'autant plus important qu'il constitue, selon le ministre, «une dimension stratégique pour les opérateurs économiques, en vue d'instaurer une industrie véritable qui parviendra à exporter».

Dans la foulée, le ministre révèlera: «Nous sommes en contact avec de grandes entreprises pour mettre en place une industrie effective. Une industrie opérante et véritable.» En marge de sa visite, il a fait savoir que 10000 véhicules ont été importés par des particuliers en janvier 2022. Selon le ministre, «malgré les conditions sanitaires dues à la pandémie du nouveau coronavirus, l'opération d'importation des véhicules se déroule normalement, avec une moyenne de 4000 à 5000 véhicules par mois».

Abordant le foncier industriel, Ahmed Zeghdar a fait état de «la récupération de plus 1233 hectares accordés précédemment au niveau des zones industrielles, soit 3000 lots». Sur sa lancée, il a déploré le fait que «depuis 2011, des assiettes foncières ont été attribuées au niveau des zones industrielles, qui n'ont pas été toutes exploitées. Nous avons entamé la distribution de nouvelles assiettes». Concernant l'aménagement des zones industrielles, soulevé par les autorités locales, le ministre a fait état de «la mobilisation d'enveloppes financières pour l'aménagement des zones». «Les travaux ont atteint un taux d'avancement de plus de 90%, afin de réunir les conditions d'investissement dans divers secteurs», a-t-il fait savoir. Aussi a-t-il mis l'accent sur «l'impératif, pour les investisseurs, de s'orienter vers les exportations et de s'ouvrir aux marchés mondiaux», soulignant que «son département coordonne avec le ministère des Transports, en vue de l'aménagement du port de Ténès, afin d'en faire un tremplin pour les opérations d'exportation, plutôt que de s'orienter vers des ports voisins, ce qui permettra, en outre, de réduire les frais de transport et d'éviter les pénalités de retard au niveau des autres infrastructures portuaires». S'exprimant sur la hausse de prix de l'acier, le ministre a annoncé que ses services «oeuvraient, en coordination avec le secteur privé, à augmenter la production sidérurgique, en vue de faire baisser les prix», tout en soulignant que «les prix sont impactés par la loi de l'offre et de la demande».

De par son statut, plus ou moins industriel, compte tenu de la cimenterie de Chlef, filiale du Groupe industriel des ciments d'Algérie, le président-directeur général, Kada Dinar, a affirmé: «Nous visons l'exportation, cette année, de 1,5 million de tonnes de ciment vers des pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine.». Il a ajouté que «ce quota fait partie d'une commande nationale d'exportation de 3 millions de tonnes de ciment vers les mêmes destinations», soulignant que «l'entrée en exploitation d'une troisième ligne de production, destinée à l'exportation a contribué à relever la capacité annuelle de production de la cimenterie de Chlef», qui «produit également du clinker, de 2 millions à 4,2 millions de tonnes de ciment».