Annoncée il y a deux mois, la fabrication en Algérie du vaccin anti-Covid-19 de la firme chinoise Sinovac sera effective dès aujourd'hui. L'événement aura lieu à l'usine du groupe pharmaceutique public Saidal de Constantine. Le vaccin anti-Covid-19 portera le nom commercial de «CoronaVac». Un événement historique de premier plan, qui sera supervisé par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en visite de travail dans la wilaya de Constantine. Il sera, à l'occasion, accompagné d'une importante délégation ministérielle. Une prouesse appelée à constituer le «début» d'un important processus industriel de production des vaccins que l'Algérie a entamé et compte réussir au service de son économie. «L'usine Saidal de Constantine produira un million de doses du vaccin anti-Covid-19 dans le courant du mois d'octobre, 2 millions de doses en novembre et plus de 5,3 millions de doses du vaccin à partir de janvier 2022», a indiqué, à l'APS, le directeur de l'unité de production de Constantine du groupe pharmaceutique Saidal, Karim Semrani. Le même responsable a fait état d'une capacité de production de 320 000 doses par jour avec une moyenne de 8 heures de travail ce qui équivaut, selon lui, à 8 millions de doses par mois, 96 millions de doses par an et 200 millions de doses suivant le système de travail par équipe. Cette prouesse permettra au Groupe Saidal de reconquérir sa place de «leader» dans le pays et dans la région. Une souveraineté sanitaire et une consolidation de l'économie nationale. Le Groupe Saidal est le seul producteur africain à avoir obtenu la licence de production du CoronaVac. Une production devant, dans un premier temps, couvrir les besoins nationaux pour ensuite être exportée vers des pays africains dans le cadre de l'initiative «Africa-Vac», a indiqué Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, ministre de l'Industrie pharmaceutique.